Angelo Peña und Félix Meier – Die Kunst, sich zu schlagen Während Boxen global Millionen bewegt, kämpfen Weltklasse-Boxer Angelo Peña und Nachwuchsstar Félix Meier in der Schweiz mit kleinen Budgets für ihren grossen Traum. In ihrem harten Sport zählt nur: zuschlagen, ohne selbst getroffen zu werden. 26.03.2026

Der Boxring ist brutal und präzise zugleich. Die Dokumentation «Die Kunst sich zu schlagen» gewährt einen seltenen Einblick in den Alltag der beiden Schweizer Profiboxer Angelo Peña und Félix Meier.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Es ist auf den ersten Blick paradox: In einer modernen Gesellschaft, die Zivilisation und Gewaltlosigkeit priorisiert, fesselt uns ein Sport, bei dem zwei Menschen versuchen, sich gegenseitig physisch zu überwältigen.

Und doch spricht der Boxsport die archaischen Instinkte vieler an. Es geht um das nackte Überleben, den Mut und die Überwindung der Angst. Die Fähigkeit, nach einem Niederschlag wieder aufzustehen – sowohl im Kampf als auch im Leben – ist das ultimative Symbol für menschliche Resilienz.

Im Ring gibt es keine Ausreden. Wer Boxen als blosse Schlägerei abtut, übersieht die enorme intellektuelle Komponente. Experten nennen es oft «Schach mit Muskeln». Jeder Schlag ist eine kalkulierte Entscheidung. Man muss den Gegner lesen, Fallen stellen und innerhalb von Millisekunden reagieren. Die Koordination von Fussarbeit, Deckung und Schlagkraft erfordert jahrelanges, diszipliniertes Training.

Immer wieder hat der Boxsport Figuren hervorgebracht, die über Nacht zu Legenden wurden. Cassius Clay, später Muhammad Ali, Joe Frazier, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Tyson Fury oder Anthony Joshua. Hartes Training, eiserne Disziplin und eine Leidenschaft, die kaum Raum für ein anderes Leben lässt, machten sie unsterblich und zu Box-Millionären.

Doku beleuchtet steinigen Weg im Schweizer Boxsport

Auch in der Schweiz gibt es Boxer. Nur selten jedoch mit internationalem Ruhm oder finanzieller Sicherheit. Hierzulande wird Boxen oft als Fitness- oder Ausdauersport wahrgenommen – und nur wenige wagen den Versuch, den steinigen Aufstieg an die Spitze des Profi-Boxsports zu gehen. Genau diesen Weg beleuchtet die Dokumentation «Die Kunst sich zu schlagen».

Der Filmemacher Oliver Schären begleitete die Boxer Angelo Peña und Félix Meier fast ein Jahr lang mit der Kamera. Daraus entstand der 70-minütiger Dokumentarfilm, der einen direkten Einblick in die Realität des Schweizer Profiboxens gibt. Er zeigt, was es bedeutet, einen internationalen Traum in einem Umfeld mit begrenzten Möglichkeiten zu verfolgen.

Die Doku kannst du dir am Donnerstag, 26. März ab 20.00 Uhr, im Free-TV auf blue Zoom oder auf blue News im Live-Stream ansehen.

Angelo Peña und Félix Meier Do 26.03. 20:00 - 21:20 ∙ blue Zoom D ∙ 80 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Angelo Peña (Hauptfigur) Angelo gilt in seiner Gewichtsklasse als einer der besten Boxer der Welt. Der 31-Jährige ist in Spanien geboren und in der Dominikanischen Republik aufgewachsen, bevor er mit 11 Jahren in die Schweiz kam. Mit einer makellosen Bilanz von zwölf Siegen und keiner Niederlage gilt er als der erfolgreichste Schweizer Boxer des 21. Jahrhunderts. In der Rangliste der World Boxing Organisation (WBO) belegt er Platz zehn und hält den Intercontinental-Titel – die zweithöchste Auszeichnung nach dem Weltmeistertitel. Sein grosses Ziel ist klar: Weltmeister werden. Der Film zeigt, was es braucht, um diesen Traum zu verwirklichen. Mehr anzeigen

Félix Meier (Nebenfigur) Der 21-jährige Lausanner gilt als das grösste Schweizer Nachwuchstalent. Um sich im Profi-Boxsport zu etablieren, muss er sich zuerst beweisen Viele Kämpfe in kurzer Zeit sind entscheidend – nur so kann er sich einen soliden Kampfrekord aufbauen und für internationale Boxorganisationen interessant werden. Mehr anzeigen

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