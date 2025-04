Laufspektakel am 10. Mai: blue Sport zeigt dir den Grand-Prix von Bern live und exklusiv

Am Samstag, 10. Mai findet der Grand-Prix von Bern statt und lockt in diesem Jahr so viele Laufbegeisterte wie noch nie an. blue Sport zeigt dir das 10-Meilen-Rennen ab 15.45 Uhr live auf blue Zoom oder im Stream auf blue News.

24.04.2025