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Kuriose Wortspiele Diese Namen machen den Sport plötzlich zur Comedy

Sandro Zappella

13.4.2026

Die Zeit von Markus Anfang bei Fortuna Düsseldorf ist zu Ende. Dafür nimmt die Geschichte um Alexander Ende ihren Anfang. 
Die Zeit von Markus Anfang bei Fortuna Düsseldorf ist zu Ende. Dafür nimmt die Geschichte um Alexander Ende ihren Anfang. 
IMAGO/Moritz Müller

Wortspiele garantiert: Der Sport liefert nicht nur Resultate, sondern auch Namen, die wie gemacht scheinen für ihre Rollen – von Wolfgang Wolf in Wolfsburg bis zum Schweizer Servicemann Roger Wachs.

Sandro Zappella

13.04.2026, 17:02

13.04.2026, 17:15

Ein Trainerwechsel bei Fortuna Düsseldorf sorgte am Wochenende weit über die zweite Bundesliga für Beachtung. Der Grund: Trainer Markus Anfang wurde entlassen und durch Alexander Ende ersetzt. Am Anfang war also der Anfang zum Ende dann aber der Ende, wenn man so will. Sämtliche Wortspiele gingen schnell im deutschsprachigen Raum umher. 

Es ist aber nicht selten, dass beim Sport die Namen für ein Schmunzeln sorgen. Ebenfalls an diesem Wochenende etwa glänzte der 18-jährige Super-Sprinter Gout Gout, der seine Sache besonders gut machte und die 200 Meter in 19,67 Sekunden lief. 

Das war mehr als gut. Das 18-jährige Sprint-Wunder Gout Gout läuft die 200 Meter in 19,67 Sekunden

Das war mehr als gutDas 18-jährige Sprint-Wunder Gout Gout läuft die 200 Meter in 19,67 Sekunden

Hier eine Auswahl von weiteren Sportler-Namen, die einfach passender nicht sein könnten. 

Wolfgang Wolf bei Wolfsburg

Fussball-Trainer Wolfgang Wolf war von 1998 bis 2003 Trainer beim VfL Wolfsburg.

Wolfgang Wolf war von 1998 bis 2003 Trainer beim VfL Wolfsburg.
Wolfgang Wolf war von 1998 bis 2003 Trainer beim VfL Wolfsburg.
imago/Christian Schroedter

Athletik-Trainer Kai Kraft

Von 2014 bis 2024 hiess der Athletik-Trainer von RB Leipzig Kai Kraft. Wir hoffen, der Name war nicht Programm, denn seit zwei Jahren ist Kraft vereinslos. Hätten ihn seine Eltern doch bloss Phil getauft.

Kai Kraft (zweiten von Links) während seiner Zeit bei RB Leipzig.
Kai Kraft (zweiten von Links) während seiner Zeit bei RB Leipzig.
IMAGO/Picture Point LE

Max Power – der Held aller Videospiele

Mehr Kraft als Kai Kraft bringt dem Namen nach Max Power mit. Doch der englische Fussball-Profi schaffte es mit 32 Jahren nie in die Premier League. Immerhin 88 Spiele in der zweithöchsten Championship hat er aber absolviert.

Max Power spielt mittlerweile bei Bradford City in der englischen Ligue One.
Max Power spielt mittlerweile bei Bradford City in der englischen Ligue One.
IMAGO/Pro Sports Images

Ross County verpflichtet die Torhüter nach Namen

In der Saison 2020/21 hatte der schottische Zweitligist Ross County vier Torhüter unter Vertrag. Drei davon hiessen mit Vornamen Ross. Der vierte hiess zum Vornamen Logan – dafür zum Nachnamen Ross.

screenshot: transfermarkt.ch

Wenn das ganze Stadion lacht

Im Jahr 2022 war Franco Foda für 18 Spiele Trainer beim FC Zürich. Mittlerweile ist er als Nationaltrainer des Kosovo tätig. Witzig ist sein Name hierzulande nicht. Auf Portugiesisch jedoch heisst Franco Foda so viel wie «gratis bumsen».

Zum ersten Mal bewusst wurde ihm das 1987, als Foda mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien spielte und dort zu seinem Länderspieldebüt kam. Als er in der 87. Minute für Franz Beckenbauer eingewechselt wurde, tobten die 30'000 Fans in Brasilien. Foda sagte danach, dass er erst am nächsten Tag erfahren habe, warum die Begeisterung so gross war, als seine Einwechslung verkündet wurde.

Franco Foda (in den weissen Hosen) nach dem Länderspiel in Brasilien.
Franco Foda (in den weissen Hosen) nach dem Länderspiel in Brasilien.
imago sportfotodienst

Wenn deine Initialen dein Schicksal voraussagen

In der Premier League gehörte Ivan Toney noch vor drei Jahren zu einem der besten Spieler. In 85 Spielen in der höchsten englischen Liga schoss er immerhin 36 Tore. Im Mai 2023 wurde der Stürmer dann aber für acht Monate gesperrt, weil er gegen Wettbestimmungen verstossen hat. Die englische Presse brauchte nicht lange, um dann die kompletten Initialen von Ivan Benjamin Elijah Toney zu präsentieren: IBET, was auf Deutsch so viel bedeutet wie: ‹Ich wette›. 

Ivan Toney spielt mittlerweile in Saudi-Arabien.
Ivan Toney spielt mittlerweile in Saudi-Arabien.
Nigel French/Press Association/dpa

Velofahrer Marco Velo

Nicht nur im Fussball gibt es passende Namen, sondern auch in anderen Sportarten. Dass der Italiener Marco Velo zum Radprofi wurde, erklärt sich so schon von alleine. 

Marco Velo und Velos, das passt. Der Italiener gewann als Profi zehn Einzelrennen.
Marco Velo und Velos, das passt. Der Italiener gewann als Profi zehn Einzelrennen.
imago/Sirotti

Roger Wachs

Der Chef-Servicemann des Schweizer Biathlon- und Langlaufteams heisst Roger Wachs. Da kann ja kaum etwas schiefgehen.

Roger Wachs auf einem Archivbild von 2009.  (KEYSTONE/Sigi Tischler)
Roger Wachs auf einem Archivbild von 2009.  (KEYSTONE/Sigi Tischler)
KEYSTONE

Dong Dong

Dong Dong ist Olympiasieger und elffacher Weltmeister im Trampolinspringen. Sein Name in Kombination mit seinem Sport ist das wohl schönste Beispiel von Onomatopoesie, der Lautmalerei.

Trampolin-Spezialist Dong Dong
Trampolin-Spezialist Dong Dong
imago images/VCG

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