In einem Monat beginnt die NFL-Saison, die Vorbereitung läuft. Als es im Spiel der Lions gegen die Falcons zu einem folgenschweren Zusammenprall kommt, reagieren die Profis auf ungewöhnliche Weise.
NFL-Spieler der Detroit Lions und der Atlanta Falcons haben nach der augenscheinlich schweren Verletzung eines Football-Kollegen den Abbruch ihres Vorbereitungsspiels erzwungen. Lions-Verteidiger Morice Norris war nach einem Zusammenstoss etwa 20 Minuten lang auf dem Feld behandelt und schliesslich in einem Krankenwagen abtransportiert worden. Lions-Trainer Dan Campbell sagte bei einer Pressekonferenz im Anschluss, dass Norris atme, spreche und sich bewegen könne. «Sie machen jetzt weitere Tests», sagte er.
Als die Partie beim Stand von 17:10 für die Lions mit 14:50 Minuten auf der Uhr im Schlussviertel fortgesetzt werden sollte, brachten die Falcons den Ball zwar ins Spiel – dann aber blieben die Profis beider Teams einfach stehen und liessen die Uhr laufen. Wenig später kamen sie in einem Kreis zusammen und schienen gemeinsam zu beten. Einige Spieler weinten auch. 6:31 Minuten vor Ablauf der Spielzeit wurde die Partie schliesslich offiziell abgebrochen.
Die Herangehensweise war zuvor unter den Trainern abgestimmt worden, berichtete Lions-Coach Campbell nach der Partie. Er sprach in höchsten Tönen von seinem Kollegen Raheem Morris. Der Falcons-Trainer sei ein ganz feiner Kerl. «Wir waren uns einig, dass es sich nicht richtig anfühlt, das Spiel zu Ende zu bringen», sagte Campbell.
Viele Stars beider Teams, darunter Amon-Ra St. Brown bei den Lions, kamen in der Vorbereitungspartie nicht zum Einsatz. Die NFL-Saison beginnt im September.
