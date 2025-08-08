blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025 Der Doppel-Silber-WM Gewinner besucht nach seinem Erfolg in Singapur das Locarno Film Festival. blue News hat den Schwimm-Star getroffen. 08.08.2025

Doppel-Silberheld Noè Ponti spricht im Interview mit blue Sport über die Passion für den Schwimm-Sport und seine Begeisterung für das Filmfestival in Locarno.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Mit zwei WM-Silbermedaillen im Gepäck kehrt Noè Ponti von den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur zurück. Der Erfolgshunger scheint aber noch lange nicht gestillt. «Ich liebe es, zu schwimmen. Wenn du gute Resultate hast und du machst, was du magst, dann kommt immer mehr und mehr Motivation», erklärt er im Interview mit blue Sport.

Kurz nach den Titelkämpfen bleibt dem Tessiner aber Zeit, anderen Leidenschaften nachzugehen: Filme. Ponti ist regelmässiger Besucher des Filmfestivals in Locarno. «Als ich klein war, bin ich immer an das Festival gekommen. Am letzten Abend gab es Familienfilme, da sind wir mit meiner Familie immer hierhergekommen», erinnert sich der 24-Jährige.

Ponti verrät auch, welcher Regisseur es ihm besonders angetan hat: «Mein Lieblingsfilm ist Interstellar von Christopher Nolan. Ich würde sagen, Nolan ist mein Lieblingsregisseur.»

