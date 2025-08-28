  1. Privatkunden
Schafft der König die Titelverteidigung? Nöldi Forrer: «Joel Wicki fehlt die Mannschaft hinter ihm»

Linus Hämmerli

28.8.2025

Forrer über Wicki: «Ich traue ihm zu, dass er am Tag X da ist»

Forrer über Wicki: «Ich traue ihm zu, dass er am Tag X da ist»

25.08.2025

Joel Wicki strebt beim Eidgenössischen in Mollis den neuerlichen Königstitel an. Im Gespräch mit blue Sport sind sich Nöldi Forrer und Daniel Bösch einig: Sie trauen dem Entlebucher viel zu, sehen aber ein Manko.

Linus Hämmerli

28.08.2025, 12:00

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Joel Wicki gehört beim ESAF in Mollis zu den grossen Königsanwärtern.
  • blue Sport spricht mit Schwingerkönig Nöldi Forrer und Unspunnensieger Daniel Bösch über den Innerschweizer.
  • Einziges Manko bei Wicki gemäss der beiden ehemaligen Spitzenschwinger: Das Innerschweizer Team.
Mehr anzeigen

In Diskussionen um die Anwärter auf den Königstitel gibt es an Joel Wicki kein Vorbeikommen. Der Sörenberger zählt beim Eidgenössischen in Mollis zu den ganz grossen Favoriten. Im Glarnerland strebt der Schwingerkönig von 2022 die Titelverteidigung an.

«Ich hatte einen Traum». Einteilungs-Chef begründet Paarung zwischen König Wicki und Nicht-Eidgenosse Moser

«Ich hatte einen Traum»Einteilungs-Chef begründet Paarung zwischen König Wicki und Nicht-Eidgenosse Moser

Zusammen mit Samuel Giger und Fabian Staudenmann bildet Wicki das Top-Trio, dicht gefolgt von sechs weiteren Athleten. Die anfänglichen Fragezeichen um Wickis Fitnesszustand zu Beginn der Saison sind allemal beseitigt.

Bärenstarke Rückkehr nach Operation

Im Juni musste der Luzerner unters Messer. Wegen eines Zwischenfalls im Training entschied er sich für einen operativen Eingriff am Knie. Er verpasste den Stoos-Schwinget und das Urner Kantonale. Beim Innerschweizer anfangs Juli meldete er sich zurück – und wie. In Seedorf holt er sich sensationell den ersten Kranzfestsieg der Saison.

«Wicki ist stärker als erwartet aus der Verletzungspause zurückgekommen», erinnert sich Nöldi Forrer im Gespräch mit blue Sport, das im Rahmen des Dialog-Forums «Faszination Schwingen» im Verrucano in Mels stattfindet. Wicki kam so stark zurück, dass er sich auch den Sieg beim Brünig nicht nehmen liess und im Schlussgang Matthias Aeschbacher auf den Rücken legte.

Unspunnensieger Bösch: «Mit Wicki ist immer zu rechnen»

Gegen ebendiesen Aeschbacher holte sich Wicki 2022 in Pratteln den Königstitel, nachdem er drei Jahre zuvor in Zug an Christian Stucki gescheitert war. Gelingt Wicki in Mollis die dritte Schlussgang-Teilnahme in Folge und die Titelverteidigung?

«Ich traue ihm sehr viel zu», so Forrer. Gleich tönt es bei Daniel Bösch. Der Unspunnensieger von 2011 sagt bei blue Sport: «Mit Wicki ist immer zu rechnen. Sein Formaufbau und das Training haben gestimmt, dass er auf den Tag X wieder bereit ist.»

Das Team als mögliche Schwachstelle bei Wicki?

Forrer und Bösch sehen dennoch ein klitzekleines Manko bei Wicki: Das Team der Innerschweizer. «Was ihm fehlt, ist die Mannschaft hinter ihm», sagt Forrer. Während die Nordostschweizer und Berner mit einigen Top-Athleten nach Mollis reisen, ist die Spitze beim ISV dünner besiedelt.

Die Breite des Kaders wird Wicki aber kaum davon abhalten, am ESAF für Furore sorgen zu wollen. Dem pflichtet auch Bösch bei: «Wenn er so schwingt wie zuletzt, bringt er vieles alleine auf die Beine.»

Die Spitzenpaarungen beim ESAF

  • Joel Wicki – Michael Moser
  • Samuel Giger – Fabian Staudenmann
  • Damian Ott – Adrian Walther
  • Pirmin Reichmuth – Werner Schlegel
  • Matthias Aeschbacher – Armon Orlik
  • Marcel Bieri – Romain Collaud
  • Nick Alpiger – Marcel Räbsamen
  • Curdin Orlik – Samir Leuppi
  • Lario Kramer – Joel Strebel
  • Domenic Schneider – Bernhard Kämpf
Mehr anzeigen
Bösch: «Mit Joel Wicki ist immer zu rechnen»

Bösch: «Mit Joel Wicki ist immer zu rechnen»

25.08.2025

Die Gespräche in voller Länge

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Ende August steigt in Mollis der Saisonhöhepunkt der Schwingsaison: Das Eidgenössische steht an. Wie man dieses Fest gewinnt, weiss Nöldi Forrer bestens. blue Sport spricht vor dem Fest mit dem Schwingerkönig von 2001.

25.08.2025

Bösch soll als Betreuer den Königstitel zurück in die Nordostschweiz bringen

Bösch soll als Betreuer den Königstitel zurück in die Nordostschweiz bringen

Unspunnensieger Daniel Bösch steht beim ESAF im Einsatz. Nicht im, sondern neben dem Sägemehl. Als Betreuer soll er die Nordostschweizer Schwinger zu Maximalleistungen pushen.

25.08.2025

