Forrer über Wicki: «Ich traue ihm zu, dass er am Tag X da ist» 25.08.2025

Joel Wicki strebt beim Eidgenössischen in Mollis den neuerlichen Königstitel an. Im Gespräch mit blue Sport sind sich Nöldi Forrer und Daniel Bösch einig: Sie trauen dem Entlebucher viel zu, sehen aber ein Manko.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Joel Wicki gehört beim ESAF in Mollis zu den grossen Königsanwärtern.

blue Sport spricht mit Schwingerkönig Nöldi Forrer und Unspunnensieger Daniel Bösch über den Innerschweizer.

Einziges Manko bei Wicki gemäss der beiden ehemaligen Spitzenschwinger: Das Innerschweizer Team. Mehr anzeigen

In Diskussionen um die Anwärter auf den Königstitel gibt es an Joel Wicki kein Vorbeikommen. Der Sörenberger zählt beim Eidgenössischen in Mollis zu den ganz grossen Favoriten. Im Glarnerland strebt der Schwingerkönig von 2022 die Titelverteidigung an.

Zusammen mit Samuel Giger und Fabian Staudenmann bildet Wicki das Top-Trio, dicht gefolgt von sechs weiteren Athleten. Die anfänglichen Fragezeichen um Wickis Fitnesszustand zu Beginn der Saison sind allemal beseitigt.

Bärenstarke Rückkehr nach Operation

Im Juni musste der Luzerner unters Messer. Wegen eines Zwischenfalls im Training entschied er sich für einen operativen Eingriff am Knie. Er verpasste den Stoos-Schwinget und das Urner Kantonale. Beim Innerschweizer anfangs Juli meldete er sich zurück – und wie. In Seedorf holt er sich sensationell den ersten Kranzfestsieg der Saison.

«Wicki ist stärker als erwartet aus der Verletzungspause zurückgekommen», erinnert sich Nöldi Forrer im Gespräch mit blue Sport, das im Rahmen des Dialog-Forums «Faszination Schwingen» im Verrucano in Mels stattfindet. Wicki kam so stark zurück, dass er sich auch den Sieg beim Brünig nicht nehmen liess und im Schlussgang Matthias Aeschbacher auf den Rücken legte.

Unspunnensieger Bösch: «Mit Wicki ist immer zu rechnen»

Gegen ebendiesen Aeschbacher holte sich Wicki 2022 in Pratteln den Königstitel, nachdem er drei Jahre zuvor in Zug an Christian Stucki gescheitert war. Gelingt Wicki in Mollis die dritte Schlussgang-Teilnahme in Folge und die Titelverteidigung?

«Ich traue ihm sehr viel zu», so Forrer. Gleich tönt es bei Daniel Bösch. Der Unspunnensieger von 2011 sagt bei blue Sport: «Mit Wicki ist immer zu rechnen. Sein Formaufbau und das Training haben gestimmt, dass er auf den Tag X wieder bereit ist.»

Das Team als mögliche Schwachstelle bei Wicki?

Forrer und Bösch sehen dennoch ein klitzekleines Manko bei Wicki: Das Team der Innerschweizer. «Was ihm fehlt, ist die Mannschaft hinter ihm», sagt Forrer. Während die Nordostschweizer und Berner mit einigen Top-Athleten nach Mollis reisen, ist die Spitze beim ISV dünner besiedelt.

Die Breite des Kaders wird Wicki aber kaum davon abhalten, am ESAF für Furore sorgen zu wollen. Dem pflichtet auch Bösch bei: «Wenn er so schwingt wie zuletzt, bringt er vieles alleine auf die Beine.»

Die Spitzenpaarungen beim ESAF Joel Wicki – Michael Moser

Samuel Giger – Fabian Staudenmann

Damian Ott – Adrian Walther

Pirmin Reichmuth – Werner Schlegel

Matthias Aeschbacher – Armon Orlik

Marcel Bieri – Romain Collaud

Nick Alpiger – Marcel Räbsamen

Curdin Orlik – Samir Leuppi

Lario Kramer – Joel Strebel

Domenic Schneider – Bernhard Kämpf Mehr anzeigen

Bösch: «Mit Joel Wicki ist immer zu rechnen» 25.08.2025

Die Gespräche in voller Länge

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen Ende August steigt in Mollis der Saisonhöhepunkt der Schwingsaison: Das Eidgenössische steht an. Wie man dieses Fest gewinnt, weiss Nöldi Forrer bestens. blue Sport spricht vor dem Fest mit dem Schwingerkönig von 2001. 25.08.2025