Schlag den Profi Nöldi Forrer stellt sich dem Käse-Quiz – legst du ihn aufs Kreuz?

Linus Hämmerli

30.8.2025

Käse-Quiz mit Nöldi Forrer

Käse-Quiz mit Nöldi Forrer

27.08.2025

König Nöldi Forrer ist nicht nur Schwing-Experte, er weiss auch sehr viel über Käse. Der Toggenburger stellte sich unserem Käse-Quiz? Weisst du mehr als der Käsemeister? Finde es jetzt heraus.

Linus Hämmerli

30.08.2025, 10:29

30.08.2025, 10:34

