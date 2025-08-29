Nöldi Forrer traut 19-Jährigem beim ESAF die Überraschung zu

Nöldi Forrer: «Sinisha Lüscher kann den Favoriten-Schreck spielen» 25.08.2025

In Mollis GL wollen sich Giger, Staudenmann und Co. die Krone aufsetzen. Geht es nach Schwingerkönig Nöldi Forrer, könnte ein 19-Jähriger den ein oder anderen Top-Schwinger auf dem Weg zum Thron ausbremsen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen «Er wird den einen oder anderen Favoriten ausbremsen», sagt Nöldi Forrer, als ihn blue Sport auf die Frage nach einem möglichen Überraschungs-Mann anspricht.

Forrer bezieht sich auf den Nordwestschweizer Sinisha Lüscher (19).

Lüscher hat in der laufenden Saison sieben Kränze und ein Kranzfest gewonnen. Er ist zwar weniger ein Kandidat für den Königstitel, aber dafür für den eidgenössischen Kranz. Mehr anzeigen

Nöldi Forrer spricht mit blue Sport über Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Wenig Diskussionsstoff gibt es in puncto Top-Favoriten, diese sind allgegenwärtig bekannt.

Spannend wird es aber, wenn es um mögliche Überraschungskandidaten geht. Und da hat der Schwingerkönig von 2001 einen jungen, wilden auf der Liste: Sinisha Lüscher.

«Ganz sicher Favoriten-Schreck»

Der 19-jährige Solothurner überzeugt mit einer immensen Explosivität. Nebst sieben Kränzen holte er sich heuer seinen ersten Kranzfestsieg. Er reüssierte beim Aargauer Kantonalen in Menziken und deutete auch sonst sein grosses Potential an. Beim Nordostschweizer beispielsweise musste Armon Orlik das Kraftpaket stehen lassen.

«Lüscher kann beim ESAF ganz sicher den Favoriten-Schreck spielen», zeigt sich Forrer vom aufstrebenden Schwinger überzeugt. «Er wird den einen oder anderen Favoriten ausbremsen.»

Mann mit Kämpferherz

Lüscher ist ein Mann mit Kämpferherz. Und genau das macht ihn gemäss Forrer stark. «Er stellt gegen gute Schwinger und gewinnt gegen diese, die er nehmen muss. Er erkämpft sich den Sieg.» Oftmals gebe es Schwinger, die gute Gegner zwar stellen, gegen weniger gute dann aber auch stellen würden. Bei Lüscher sei dies anders. «Er erkämpft sich den Sieg.»

Dass Lüscher um den Königstitel mitschwingt, ist eher unwahrscheinlich. Sein erster eidgenössischer Kranz ist ihm aber allemal zuzutrauen. Seine Mission Eichenlaub beginnt am frühen Samstagmorgen gegen den Eidgenossen Patrick Schenk.

Zuletzt gab es das Duell im letzten Jahr beim Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest. Damals musste sich Lüscher gegen Schenk geschlagen geben. Das Anschwingen beginnt um 8.30 Uhr. blue Sport tickert live.

Das ganze Gespräch im Video