Nöldi Forrer traut 19-Jährigem beim ESAF die Überraschung zu

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Er kann die Favoriten ausbremsen» Nöldi Forrer traut 19-Jährigem beim ESAF die Überraschung zu

Linus Hämmerli

29.8.2025

Nöldi Forrer: «Sinisha Lüscher kann den Favoriten-Schreck spielen»

Nöldi Forrer: «Sinisha Lüscher kann den Favoriten-Schreck spielen»

25.08.2025

In Mollis GL wollen sich Giger, Staudenmann und Co. die Krone aufsetzen. Geht es nach Schwingerkönig Nöldi Forrer, könnte ein 19-Jähriger den ein oder anderen Top-Schwinger auf dem Weg zum Thron ausbremsen.

Linus Hämmerli

29.08.2025, 17:45

29.08.2025, 18:05

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • «Er wird den einen oder anderen Favoriten ausbremsen», sagt Nöldi Forrer, als ihn blue Sport auf die Frage nach einem möglichen Überraschungs-Mann anspricht.
  • Forrer bezieht sich auf den Nordwestschweizer Sinisha Lüscher (19). 
  • Lüscher hat in der laufenden Saison sieben Kränze und ein Kranzfest gewonnen. Er ist zwar weniger ein Kandidat für den Königstitel, aber dafür für den eidgenössischen Kranz.
Mehr anzeigen

Nöldi Forrer spricht mit blue Sport über Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Wenig Diskussionsstoff gibt es in puncto Top-Favoriten, diese sind allgegenwärtig bekannt. 

Spannend wird es aber, wenn es um mögliche Überraschungskandidaten geht. Und da hat der Schwingerkönig von 2001 einen jungen, wilden auf der Liste: Sinisha Lüscher.

«Ganz sicher Favoriten-Schreck»

Der 19-jährige Solothurner überzeugt mit einer immensen Explosivität. Nebst sieben Kränzen holte er sich heuer seinen ersten Kranzfestsieg. Er reüssierte beim Aargauer Kantonalen in Menziken und deutete auch sonst sein grosses Potential an. Beim Nordostschweizer beispielsweise musste Armon Orlik das Kraftpaket stehen lassen. 

«Lüscher kann beim ESAF ganz sicher den Favoriten-Schreck spielen», zeigt sich Forrer vom aufstrebenden Schwinger überzeugt. «Er wird den einen oder anderen Favoriten ausbremsen.»

Mann mit Kämpferherz

Lüscher ist ein Mann mit Kämpferherz. Und genau das macht ihn gemäss Forrer stark. «Er stellt gegen gute Schwinger und gewinnt gegen diese, die er nehmen muss. Er erkämpft sich den Sieg.» Oftmals gebe es Schwinger, die gute Gegner zwar stellen, gegen weniger gute dann aber auch stellen würden. Bei Lüscher sei dies anders. «Er erkämpft sich den Sieg.»

Dass Lüscher um den Königstitel mitschwingt, ist eher unwahrscheinlich. Sein erster eidgenössischer Kranz ist ihm aber allemal zuzutrauen. Seine Mission Eichenlaub beginnt am frühen Samstagmorgen gegen den Eidgenossen Patrick Schenk.

Zuletzt gab es das Duell im letzten Jahr beim Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest. Damals musste sich Lüscher gegen Schenk geschlagen geben. Das Anschwingen beginnt um 8.30 Uhr. blue Sport tickert live.

Das ganze Gespräch im Video

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Ende August steigt in Mollis der Saisonhöhepunkt der Schwingsaison: Das Eidgenössische steht an. Wie man dieses Fest gewinnt, weiss Nöldi Forrer bestens. blue Sport spricht vor dem Fest mit dem Schwingerkönig von 2001.

25.08.2025

Meistgelesen

Trump flirtet mit Ministerin Pam Bondi +++ Präsident entzieht Harris Secret-Service-Schutz
Raketen beschädigen Bayraktar-Fabrik in Kiew schwer +++ Putin setzt jetzt auch Seedrohnen ein
Holzmuni als grosser Star ++ Erster Blick in die Arena ++ Vreni Schneider erntet Applaus
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
Nöldi Forrer traut 19-Jährigem beim ESAF die Überraschung zu

Mehr Schwingen

«Kilian sah aus wie ein Popstar». Darum wurde König Wenger der erste Schwing-Millionär

«Kilian sah aus wie ein Popstar»Darum wurde König Wenger der erste Schwing-Millionär

Schafft der König die Titelverteidigung?. Nöldi Forrer: «Joel Wicki fehlt die Mannschaft hinter ihm»

Schafft der König die Titelverteidigung?Nöldi Forrer: «Joel Wicki fehlt die Mannschaft hinter ihm»

Giger, Staudenmann und Co.. Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Giger, Staudenmann und Co.Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Spitzenpaarungen beim ESAF. Hammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

Spitzenpaarungen beim ESAFHammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

1895-2025. So sah das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest einst aus

1895-2025So sah das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest einst aus

«Dann schliessen wir die Tür». Trotz Stau und Stress – in Mollis überwiegt Vorfreude aufs ESAF

«Dann schliessen wir die Tür»Trotz Stau und Stress – in Mollis überwiegt Vorfreude aufs ESAF