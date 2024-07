Norweger Drege bei Tour of Austria tödlich verunglückt

Der Norweger André Drege ist bei der Tour of Austria tödlich verunglückt. IMAGO/Eibner Europa

Die Königsetappe der Tour of Austria wird von einem tödlichen Unfall von André Drege überschattet.

SDA

Der 25-jährige Norweger stürzte in der Abfahrt vom Grossglockner nach Heiligenblut und erlag den Verletzungen.

Details zum Unfallhergang – Drege war Teil der Ausreissergruppe gewesen – lagen vorerst nicht vor. Die Etappe wurde vom Italiener Filippo Ganna, dem zweifachen Zeitfahr-Weltmeister, gewonnen, die Siegerehrung fand aufgrund des tragischen Ereignisses nicht statt. Ob die Rundfahrt fortgesetzt wird, war am Vorabend der letzten Etappe von Kufstein nach Kühtai noch offen. In der Gesamtwertung führt der Italiener Diego Ulissi.

Drege ist das erste Opfer im Rennbetrieb der Profis seit dem Tod von Gino Mäder bei der Tour de Suisse im Juni 2023. Mäder war in der Abfahrt vom Albula gestürzt und verstarb tags darauf im Spital. Fünf Wochen später kam bei einer Junioren-Rundfahrt in Österreich ebenfalls in einer Abfahrt ein 17-jährige Italiener ums Leben. Das Nachwuchsrennen wurde daraufhin abgebrochen. Die Tour de Suisse lief nach dem Tod von Mäder hingegen weiter.

Gammenthaler über Tod von Gino Mäder: «Er wollte die Welt verändern» Henri Gammenthaler, langjähriger Kommentator der Tour de Suisse, spricht mit blue News über den tragischen Tod von Radfahrer Gino Mäder. 16.06.2023

hle