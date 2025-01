Am Sonntagabend stehen die Sports Awards an. In jeweils sieben Kategorien wird eine Auszeichnung für das Sportjahr 2024 vergeben. Ab 20.05 Uhr im Ticker.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

Lara Gut-Behrami ist nicht vor Ort Lara Gut-Behrami ist bei den Sports Awards Favoritin auf die Trophäe. Bei der 74. Verleihung verzichtet sie auf eine Reise nach Zürich. Sie setzt den Fokus auf Erholung in ihrem Zuhause in Udine. Erholung zu Hause Lara Gut-Behrami ist bei den Sports Awards nicht vor Ort

Die Nominierten Sportlerin des Jahres : Julie Derron (Triathlon), Mathilde Gremaud (Ski Freestyle), Lara Gut-Behrami (Ski alpin), Mujinga Kambundji (Leichtathletik), Chiara Leone (Schiessen), Angelica Moser (Leichtathletik) Sportler des Jahres : Simon Ehammer (Leichtathletik), Steve Guerdat (Reiten), Dominic Lobalu (Leichtathletik), Roman Mityukov (Schwimmen), Marco Odermatt (Ski alpin), Noè Ponti (Schwimmen) Team : Eishockey-Nationalmannschaft Männer, Fussball-Nationalmannschaft Männer, Nina Brunner/Tanja Hüberli (Beachvolleyball) Paralympische Sportler*in des Jahres : Catherine Debrunner (Leichtathletik), Marcel Hug (Leichtathletik), Flurina Rigling (Rad) Trainer des Jahres : Christoph Dieckmann (Beachvolleyball), Patrick Fischer (Eishockey), Helmut Krug (Ski alpin) MVP des Jahres : Kevin Fiala (Eishockey), Lara Heini (Unihockey), Alina Müller (Eishockey) Best Talent des Jahres : Lucia Acklin (Leichtathletik), Malorie Blanc (Ski alpin), Leona Kernen (Beachvolleyball)

Hallo ... ... und herzlich willkommen zum Ticker der Sports Awards 2024. Heute werden bei den SRF-Studios in Leutschenbach in sieben Kategorien die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024 gekürt. Mehr anzeigen

Sports Awards 2024 - Die TV-Gala zu Ehren der nationalen Sportgrössen So 05.01. 20:05 - 22:50 ∙ SRF 1 ∙ 165 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch