Am Sonntag ging in Zug bereits zum zwölften Mal der Wings for Life World Run über die Bühne. Mit dabei waren auch zahlreiche Schweizer Sportgrössen.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Am Wings for Life World Run starten alle Teilnehmenden weltweit gleichzeitig. Egal, ob du Profi, Hobbyläufer*in oder Anfänger*in bist – hier zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern der gemeinsame Einsatz für einen guten Zweck. Eine klassische Ziellinie gibt es nicht: Stattdessen nimmt 30 Minuten nach dem Start das «Catcher Car» die Verfolgung auf und holt nach und nach alle ein – Läufer*innen genauso wie Rollstuhlfahrer*innen.

Sämtliche Startgelder und Spenden fliessen zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung. Das grosse Ziel: Querschnittslähmung heilen.

Rangliste «Wings for Life World Run» (global) Sieger Männer: Jo Fukuda, 71.67 km

Siegerin Frauen: Esther Pfeiffer, 59.03 km

Rangliste «Wings for Life World Run» (Zug) 1. Domen Hafner, Slowenien (Männer gesamt: 20.)

2. Niklas Sjöblom, Schweden (Männer gesamt: 22.)

3. Raphael Josef, Schweiz (Männer gesamt: 32.)

Franziska Huwyler-Inauen, Schweiz (Frauen gesamt: 10.)

Am Sonntag rannte der Japaner Jo Fukuda in Fukuoka am längsten. Er schaffte am Ende 71.67 km. Bei den Frauen siegte die Deutsche Esther Pfeiffer mit 59.03 km. Ihr Ehemann Hendrik Pfeiffer gewann das Rennen in München mit 66.74 km.

In der Schweiz ging der Run in Zug über die Bühne. Der Slowene Domen Hafner gewann bei den Männern mit 60.47 km. Bei den Frauen gewann die Schweizerin Franzsika Huwyler-Inauen mit 50.24 km.

Neben den Ultramarathon-Athlet*innen nahmen in Zug auch zahlreiche Schweizer Sportstars teil. Beeindruckt hat Simon Ehammer, der es auf 49.12 km schaffte. Dabei waren unter anderem auch Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Daniela Ryf.

Diese Schweizer Sport-Promis waren am Start Marco Odermatt: kein Resultat vorhanden

Max Heinzer: 8.31 km

Jérémie Heitz: 16.14 km

Judith Wyder: kein Resultat vorhanden

Simon Ehammer: 49.12 km

Noé Roth: kein Resultat vorhanden

Simon Stricker: 30.26 km

Daniela Ryf: 23.16 km

Nicolas Hojac: 28.55 km

Maxime Chabloz: 5.34 km

Franjo von Allmen: 23.15 km

Anouk Vergé-Dépré: 5.16 km

Zoé Vergé-Dépré: 5.16 km

Heinz Frei: kein Resultat vorhanden Mehr anzeigen

