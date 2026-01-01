  1. Privatkunden
Das Sport-Jahr 2026 wird crazy Olympia, Heim-Hockey-WM und Fussball-Weltmeisterschaft

Sandro Zappella

1.1.2026

Verteidigt Marco Odermatt im Jahr 2026 sein Olympia-Gold?
Verteidigt Marco Odermatt im Jahr 2026 sein Olympia-Gold?
KEYSTONE

Das Sport-Jahr 2026 verspricht viel Spektakel. Von Olympia, über die Eishockey-WM in der Schweiz bis zur Fussball-Weltmeisterschaft. blue News hat die Übersicht zu allen wichtigen Terminen.

Redaktion blue Sport

01.01.2026, 15:04

01.01.2026, 15:15

Januar

⛷ Ski

Termine der Frauen 

  • 3.1. Riesenslalom, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 4.1. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 10.1. Abfahrt, Zauchensee 🇦🇹
  • 11.1. Slalom , Zauchensee 🇦🇹
  • 13.1. Slalom , Flachau 🇦🇹
  • 17.1. Abfahrt, Tarvisio 🇮🇹
  • 18.1. Super G, Tarvisio 🇮🇹
  • 20.1. Riesenslalom, Kromplatz 🇮🇹
  • 24.1. Riesenslalom, Spindleruv Mlýn 🇨🇿
  • 25.1. Slalom, Spindleruv Mlýn 🇨🇿
  • 30.1. Abfahrt, Crans-Montana 🇨🇭
  • 31.1. Super G, Crans-Montana 🇨🇭
Mehr anzeigen

Termine der Männer

  • 7.1. Slalom, Madonna di Campiglio 🇮🇹
  • 10.1. Riesenslalom, Adelboden🇨🇭
  • 11.1. Slalom, Adelboden🇨🇭
  • 16.1. Super G, Wengen🇨🇭
  • 17.1. Abfahrt, Wengen🇨🇭
  • 18.1. Slalom, Wengen🇨🇭
  • 23.1. Super G, Kitzbühel 🇦🇹
  • 24.1. Abfahrt, Kitzbühel 🇦🇹
  • 25.1. Slalom, Kitzbühel 🇦🇹
  • 27.1. Riesenslalom, Schladming 🇦🇹
  • 28.1. Slalom, Schladming 🇦🇹
Mehr anzeigen

🎾 Tennis

18. Jan. – 1. Feb.: Australian Open

⚽ Fussball

21. Dez. 2025 – 18. Jan. 2026: Afrika-Cup in Marokko

14. Januar: Wiederaufnahme Super League

20./21. Januar:  Champions League, 7. Spieltag Gruppenphase

22. Januar: Europa League, 7. Spieltag Gruppenphase

28. Januar: Champions League, 8. Spieltag Gruppenphase

29. Januar: Europa League, 8. Spieltag Gruppenphase

🎿 Langlauf

28. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026: Tour de Ski

🤾‍♀️ Handball

15. Jan. – 1. Feb.: Europameisterschaft der Männer

Februar

⛷ Ski

Termine der Männer

  • 1.2. Abfahrt, Crans-Montana 🇨🇭
  • 28.2. Abfahrt, Garmisch-Part. 🇩🇪
Mehr anzeigen

Termine der Frauen 

  • 28.2. Abfahrt, Soldeu 🇦🇩
Mehr anzeigen

🥇 Olympische Spiele 7.-22. Februar

Noch 100 Tage bis Olympia. Das musst du zu Superstars, Schweizer Chancen und Tickets für Mailand 2026 wissen

Noch 100 Tage bis OlympiaDas musst du zu Superstars, Schweizer Chancen und Tickets für Mailand 2026 wissen

 Das Skiprogramm an Olympia

  • 7. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt Männer
  • 8. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt Frauen
  • 9. Februar, 10:30 (Abfahrt) und 14 Uhr (Slalom): Team-Kombi Männer 
  • 10. Februar, 10:30 (Abfahrt) und 14 Uhr (Slalom): Team-Kombi Frauen
  • 11. Februar, 11:30 Uhr: Super-G Männer
  • 12. Februar, 11:30 Uhr: Super-G Frauen
  • 14. Februar, 10 und 13:30 Uhr: Riesenslalom Männer
  • 15. Februar, 10 und 13:30 Uhr: Riesenslalom Frauen
  • 16. Februar, 10 und 13:30 Uhr: Slalom Männer
  • 18. Februar, 10 und 13:30 Uhr: Slalom Frauen
Mehr anzeigen

Das Schweizer Eishockey-Programm an Olympia

  • Männer:
  • 12. Februar, 12:10 Uhr: Schweiz-Frankreich
  • 13. Februar, 21:10 Uhr: Schweiz-Kanada
  • 15. Februar, 12:10 Uhr: Schweiz-Tschechien
  • 17. Februar: Viertelfinal-Qualifikation
  • 18. Februar: Viertelfinals
  • 20. Februar: Halbfinals
  • 21. Februar: Spiel um Rang 3
  • 22. Februar: Finale
  • Frauen:
  • 6. Februar, 14:40 Uhr: Schweiz-Tschechien
  • 7. Februar, 21:10 Uhr: Schweiz-Kanada
  • 9. Februar, 20:40 Uhr: Schweiz-USA
  • 10. Februar, 21:10 Uhr: Finnland-Schweiz
  • 13./14. Februar: Viertelfinals
  • 16. Februar: Halbfinals
  • 19. Februar: Finale und Spiel um Rang 3
Mehr anzeigen

⚽ Fussball

3./4. und 5. Februar: Schweizer Cup, Viertelfinals

17./18. Februar: Champions League, Playoff-Hinspiele

19. Februar: Europa League und Conference League, Play-off-Hinspiele

24./25. Februar: Champions League, Playoff-Rückspiele

26. Februar: Europa League und Conference League, Play-off-Rückspiele

🚴 Radsport

1. – 5. Februar: Bahnradsport-Europameisterschaften

🎾 Tennis

ab 8. Februar: WTA 1000 in Doha

ab 15. Februar: WTA 1000 in Dubai

März

⛷ Ski

Termine der Frauen 

  • 1.3. Super G, Soldeu 🇦🇩
  • 7.3. Abfahrt, Val di'Fassa 🇮🇹
  • 8.3. Super G, Val di'Fassa 🇮🇹
  • 14.3. Riesenslalom, Åre 🇸🇪
  • 15.3. Slalom, Åre 🇸🇪
  • 21.3. Abfahrt, Lillehammer 🇳🇴
  • 22.3. Super G, Lillehammer 🇳🇴
  • 24.3. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
  • 25.3. Riesenslalom, Lillehammer 🇳🇴
Mehr anzeigen

Termine der Männer

  • 1.3. Super G, Garmisch-Part. 🇩🇪
  • 7.3. Riesenslalom, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 8.3. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 14.3. Abfahr, Courchevel 🇫🇷
  • 15.3. Super G, Courchevel 🇫🇷
  • 21.3. Abfahrt, Lillehammer 🇳🇴
  • 22.3. Super G, Lillehammer 🇳🇴
  • 24.3. Riesenslalom, Lillehammer 🇳🇴
  • 25.3. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
Mehr anzeigen

5. – 15. März: Junioren-Weltmeisterschaften

⚽ Fussball

3. März: WM-Qualifikation Frauen, Schweiz-Nordirland

7. März: WM-Qualifikation Frauen, Malta-Schweiz

10./11. März: Champions League, Achtelfinal-Hinspiele

12. März: Europa League und Conference League, Achtelfinal-Hinspiele

17./18. März: Champions League, Achtelfinal-Rückspiele

19. März: Europa League und Conference League, Achtelfinal-Rückspiele

🎾 Tennis

ab 4. März: ATP 1000 und WTA 1000 in Indian Wells 

ab 18. März: ATP 1000 und WTA 1000 in Miami

🏎 Formel 1

8. März: Auftakt Formel-1-Saison in Melbourne

🏒 Eishockey

3. März: Finale Champions Hockey League

20. März: National League, Start Playoffs

April

⚽ Fussball

7./8. April: Champions League, Viertelfinal-Hinspiele

9. April: Europa League und Conference League, Viertelfinal-Hinspiele

14. April: WM-Qualifikation Frauen, Schweiz-Türkei

14./15. April: Champions League, Viertelfinal-Rückspiele

16. April: Europa League und Conference League, Viertelfinal-Rückspiele

18. April: WM-Qualifikation Frauen, Türkei-Schweiz

18./19. April: Schweizer Cup, Halbfinals

28./29. April: Champions League, Halbfinal-Hinspiele

30. April: Europa League und Conference League: Halbfinal-Hinspiele

🎾 Tennis

ab 5. April: ATP 1000 in Monte-Carlo

ab 22. April: ATP 1000 und WTA 1000 in Madrid

Mai

⚽ Fussball

5./6. Mai: Champions League, Halbfinal-Rückspiele

7. Mai: Europa League und Conference League, Halbfinal-Rückspiele

16. Mai: FA-Cup-Final

20. Mai: Europa League, Finale in Istanbul

23. Mai: DFB-Pokal-Finale / Women's Champions League Final

27. Mai: Conference League, Finale in Leipzig

30. Mai: Champions League, Finale in Budapest

🏒 Eishockey

Das Schweizer Eishockey-Programm an der Heim-WM (15. Mai – 31. Mai)

  • 15. Mai, 20:20 Uhr: Schweiz - USA
  • 16. Mai, 20:20 Uhr: Schweiz - Lettland
  • 18. Mai, 20:20 Uhr: Schweiz - Deutschland
  • 20. Mai, 16:20 Uhr: Schweiz - Österreich
  • 21. Mai, 20:20 Uhr: Schweiz - Grossbritannien
  • 23. Mai, 16:20 Uhr: Schweiz - Ungarn
  • 26. Mai, 20:20 Uhr: Schweiz - Finnland
  • 28. Mai: Viertelfinals
  • 30. Mai: Halbfinals
  • 31. Mai: Finale und Spiel um Rang 3
Mehr anzeigen

🎾 Tennis

ab 6. Mai: ATP 1000 und WTA 1000 in Rom

ab 17. Mai: ATP 250 Geneva Open

24. Mai – 7. Juni: French Open

🚴 Radsport

9. – 31. Mai: Giro d'Italia

Juni

⚽ Fussball

5. Juni: WM-Qualifikation Frauen, Schweiz-Malta

9. Juni: WM-Qualifikation Frauen, Nordirland-Schweiz

Fussball-WM der Männer

  • 11. Juni bis 19. Juli
  • 11. Juni: Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika
  • 13. Juni, 21 Uhr: Katar – Schweiz
  • 18. Juni, 21 Uhr: Schweiz – UEFA Playoff A
  • 24. Juni, 21 Uhr: Schweiz – Kanada
  • 28. Juni bis 4. Juli: Sechzehntelfinals
  • 4. Juli bis 7. Juli: Achtelfinals
  • 9. Juli bis 12. Juli: Viertelfinals
  • 14. Juli bis 18. Juli: Halbfinals
  • 19. Juli: Final
Mehr anzeigen

🎾 Tennis

30. Jun. – 12. Juli: Wimbledon

🚴 Radsport

17. – 21. Juni: Tour de Suisse

Juli

🎾 Tennis

ab 13. Juli: ATP 250 Swiss Open Gstaad

🚴 Radsport

04. – 26. Juli: Tour de France

⚽ Fussball

24. bis 26. Juli: Start neue Saison in Super League und Challenge League

August

⚽ Fussball

12. August: UEFA Super Cup in Salzburg

🎾 Tennis

ab 2. August: ATP 1000 und WTA 1000 in Toronto

ab 13. August: ATP 1000 und WTA 1000 in Cincinnati

🏊 Schwimmen

31. Jul. – 16. August: Schwimm-Europameisterschaft

🏃 Leichtathletik

10. – 16. August: Leichtathletik-Europameisterschaften

🚴 Radsport

22. August – 13. September: Vuelta

26. – 30. August: Mountainbike-Weltmeisterschaften

September

⚽ Fussball

8. – 10. September: Champions League, 1.  Spieltag Gruppenphase

24. September – 6 Oktober: UEFA Nations League, Spieltage 1-4

🚴 Radsport

20. – 27. September: Strassenradsport-Weltmeisterschaften

🎾 Tennis

31. Aug. – 13. September: US Open

ab 19. September: Laver Cup

ab 30. September: WTA 1000 in Peking

🏒 Eishockey

Start National-League-Saison 2026/27(genaues Datum noch offen)

Oktober

⚽ Fussball

13./14. Oktober: Champions League, 2. Spieltag Gruppenphase

20./21. Oktober: Champions League, 3. Spieltag Gruppenphase

⛷ Ski

24. Oktober: Saisonstart Ski Alpin in Sölden 

🎾 Tennis

ab 7. Oktober: ATP 1000 in Schanghai

ab 12. Oktober: WTA 1000 in Wuhan

24. Oktober – 1. November: Swiss Indoors Basel

November

⚽ Fussball

3./4. November: Champions League, 4. Spieltag Gruppenphase

12. – 17. November: UEFA Nations League, Spieltage 5 und 6

24./25. November: Champions League, 5. Spieltag Gruppenphase

🎾 Tennis

ab 2. November: ATP 1000 in Paris

ab 15. November: ATP Finals in Turin

18. – 23. November: Davis Cup Finals in Bologna

Dezember

⚽ Fussball

8./9. Dezember: Champions League, 6. Spieltag Gruppenphase

🤾 Handball

3. – 20. Dezember: Europameisterschaft der Frauen

🏎 Formel 1

6. Dezember 2026: Formel-1-Finale in Abu Dhabi

