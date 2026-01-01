Das Sport-Jahr 2026 verspricht viel Spektakel. Von Olympia, über die Eishockey-WM in der Schweiz bis zur Fussball-Weltmeisterschaft. blue News hat die Übersicht zu allen wichtigen Terminen.
Januar
⛷ Ski
Termine der Frauen
- 3.1. Riesenslalom, Kranjska Gora 🇸🇮
- 4.1. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
- 10.1. Abfahrt, Zauchensee 🇦🇹
- 11.1. Slalom , Zauchensee 🇦🇹
- 13.1. Slalom , Flachau 🇦🇹
- 17.1. Abfahrt, Tarvisio 🇮🇹
- 18.1. Super G, Tarvisio 🇮🇹
- 20.1. Riesenslalom, Kromplatz 🇮🇹
- 24.1. Riesenslalom, Spindleruv Mlýn 🇨🇿
- 25.1. Slalom, Spindleruv Mlýn 🇨🇿
- 30.1. Abfahrt, Crans-Montana 🇨🇭
- 31.1. Super G, Crans-Montana 🇨🇭
Termine der Männer
- 7.1. Slalom, Madonna di Campiglio 🇮🇹
- 10.1. Riesenslalom, Adelboden🇨🇭
- 11.1. Slalom, Adelboden🇨🇭
- 16.1. Super G, Wengen🇨🇭
- 17.1. Abfahrt, Wengen🇨🇭
- 18.1. Slalom, Wengen🇨🇭
- 23.1. Super G, Kitzbühel 🇦🇹
- 24.1. Abfahrt, Kitzbühel 🇦🇹
- 25.1. Slalom, Kitzbühel 🇦🇹
- 27.1. Riesenslalom, Schladming 🇦🇹
- 28.1. Slalom, Schladming 🇦🇹
🎾 Tennis
18. Jan. – 1. Feb.: Australian Open
⚽ Fussball
21. Dez. 2025 – 18. Jan. 2026: Afrika-Cup in Marokko
14. Januar: Wiederaufnahme Super League
20./21. Januar: Champions League, 7. Spieltag Gruppenphase
22. Januar: Europa League, 7. Spieltag Gruppenphase
28. Januar: Champions League, 8. Spieltag Gruppenphase
29. Januar: Europa League, 8. Spieltag Gruppenphase
🎿 Langlauf
28. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026: Tour de Ski
🤾♀️ Handball
15. Jan. – 1. Feb.: Europameisterschaft der Männer
Februar
⛷ Ski
Termine der Männer
- 1.2. Abfahrt, Crans-Montana 🇨🇭
- 28.2. Abfahrt, Garmisch-Part. 🇩🇪
Termine der Frauen
- 28.2. Abfahrt, Soldeu 🇦🇩
🥇 Olympische Spiele 7.-22. Februar
Das Skiprogramm an Olympia
- 7. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt Männer
- 8. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt Frauen
- 9. Februar, 10:30 (Abfahrt) und 14 Uhr (Slalom): Team-Kombi Männer
- 10. Februar, 10:30 (Abfahrt) und 14 Uhr (Slalom): Team-Kombi Frauen
- 11. Februar, 11:30 Uhr: Super-G Männer
- 12. Februar, 11:30 Uhr: Super-G Frauen
- 14. Februar, 10 und 13:30 Uhr: Riesenslalom Männer
- 15. Februar, 10 und 13:30 Uhr: Riesenslalom Frauen
- 16. Februar, 10 und 13:30 Uhr: Slalom Männer
- 18. Februar, 10 und 13:30 Uhr: Slalom Frauen
Das Schweizer Eishockey-Programm an Olympia
- Männer:
- 12. Februar, 12:10 Uhr: Schweiz-Frankreich
- 13. Februar, 21:10 Uhr: Schweiz-Kanada
- 15. Februar, 12:10 Uhr: Schweiz-Tschechien
- 17. Februar: Viertelfinal-Qualifikation
- 18. Februar: Viertelfinals
- 20. Februar: Halbfinals
- 21. Februar: Spiel um Rang 3
- 22. Februar: Finale
- Frauen:
- 6. Februar, 14:40 Uhr: Schweiz-Tschechien
- 7. Februar, 21:10 Uhr: Schweiz-Kanada
- 9. Februar, 20:40 Uhr: Schweiz-USA
- 10. Februar, 21:10 Uhr: Finnland-Schweiz
- 13./14. Februar: Viertelfinals
- 16. Februar: Halbfinals
- 19. Februar: Finale und Spiel um Rang 3
⚽ Fussball
3./4. und 5. Februar: Schweizer Cup, Viertelfinals
17./18. Februar: Champions League, Playoff-Hinspiele
19. Februar: Europa League und Conference League, Play-off-Hinspiele
24./25. Februar: Champions League, Playoff-Rückspiele
26. Februar: Europa League und Conference League, Play-off-Rückspiele
🚴 Radsport
1. – 5. Februar: Bahnradsport-Europameisterschaften
🎾 Tennis
ab 8. Februar: WTA 1000 in Doha
ab 15. Februar: WTA 1000 in Dubai
März
⛷ Ski
Termine der Frauen
- 1.3. Super G, Soldeu 🇦🇩
- 7.3. Abfahrt, Val di'Fassa 🇮🇹
- 8.3. Super G, Val di'Fassa 🇮🇹
- 14.3. Riesenslalom, Åre 🇸🇪
- 15.3. Slalom, Åre 🇸🇪
- 21.3. Abfahrt, Lillehammer 🇳🇴
- 22.3. Super G, Lillehammer 🇳🇴
- 24.3. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
- 25.3. Riesenslalom, Lillehammer 🇳🇴
Termine der Männer
- 1.3. Super G, Garmisch-Part. 🇩🇪
- 7.3. Riesenslalom, Kranjska Gora 🇸🇮
- 8.3. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
- 14.3. Abfahr, Courchevel 🇫🇷
- 15.3. Super G, Courchevel 🇫🇷
- 21.3. Abfahrt, Lillehammer 🇳🇴
- 22.3. Super G, Lillehammer 🇳🇴
- 24.3. Riesenslalom, Lillehammer 🇳🇴
- 25.3. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
5. – 15. März: Junioren-Weltmeisterschaften
⚽ Fussball
3. März: WM-Qualifikation Frauen, Schweiz-Nordirland
7. März: WM-Qualifikation Frauen, Malta-Schweiz
10./11. März: Champions League, Achtelfinal-Hinspiele
12. März: Europa League und Conference League, Achtelfinal-Hinspiele
17./18. März: Champions League, Achtelfinal-Rückspiele
19. März: Europa League und Conference League, Achtelfinal-Rückspiele
🎾 Tennis
ab 4. März: ATP 1000 und WTA 1000 in Indian Wells
ab 18. März: ATP 1000 und WTA 1000 in Miami
🏎 Formel 1
8. März: Auftakt Formel-1-Saison in Melbourne
🏒 Eishockey
3. März: Finale Champions Hockey League
20. März: National League, Start Playoffs
April
⚽ Fussball
7./8. April: Champions League, Viertelfinal-Hinspiele
9. April: Europa League und Conference League, Viertelfinal-Hinspiele
14. April: WM-Qualifikation Frauen, Schweiz-Türkei
14./15. April: Champions League, Viertelfinal-Rückspiele
16. April: Europa League und Conference League, Viertelfinal-Rückspiele
18. April: WM-Qualifikation Frauen, Türkei-Schweiz
18./19. April: Schweizer Cup, Halbfinals
28./29. April: Champions League, Halbfinal-Hinspiele
30. April: Europa League und Conference League: Halbfinal-Hinspiele
🎾 Tennis
ab 5. April: ATP 1000 in Monte-Carlo
ab 22. April: ATP 1000 und WTA 1000 in Madrid
Mai
⚽ Fussball
5./6. Mai: Champions League, Halbfinal-Rückspiele
7. Mai: Europa League und Conference League, Halbfinal-Rückspiele
16. Mai: FA-Cup-Final
20. Mai: Europa League, Finale in Istanbul
23. Mai: DFB-Pokal-Finale / Women's Champions League Final
27. Mai: Conference League, Finale in Leipzig
30. Mai: Champions League, Finale in Budapest
🏒 Eishockey
Das Schweizer Eishockey-Programm an der Heim-WM (15. Mai – 31. Mai)
- 15. Mai, 20:20 Uhr: Schweiz - USA
- 16. Mai, 20:20 Uhr: Schweiz - Lettland
- 18. Mai, 20:20 Uhr: Schweiz - Deutschland
- 20. Mai, 16:20 Uhr: Schweiz - Österreich
- 21. Mai, 20:20 Uhr: Schweiz - Grossbritannien
- 23. Mai, 16:20 Uhr: Schweiz - Ungarn
- 26. Mai, 20:20 Uhr: Schweiz - Finnland
- 28. Mai: Viertelfinals
- 30. Mai: Halbfinals
- 31. Mai: Finale und Spiel um Rang 3
🎾 Tennis
ab 6. Mai: ATP 1000 und WTA 1000 in Rom
ab 17. Mai: ATP 250 Geneva Open
24. Mai – 7. Juni: French Open
🚴 Radsport
9. – 31. Mai: Giro d'Italia
Juni
⚽ Fussball
5. Juni: WM-Qualifikation Frauen, Schweiz-Malta
9. Juni: WM-Qualifikation Frauen, Nordirland-Schweiz
Fussball-WM der Männer
- 11. Juni bis 19. Juli
- 11. Juni: Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika
- 13. Juni, 21 Uhr: Katar – Schweiz
- 18. Juni, 21 Uhr: Schweiz – UEFA Playoff A
- 24. Juni, 21 Uhr: Schweiz – Kanada
- 28. Juni bis 4. Juli: Sechzehntelfinals
- 4. Juli bis 7. Juli: Achtelfinals
- 9. Juli bis 12. Juli: Viertelfinals
- 14. Juli bis 18. Juli: Halbfinals
- 19. Juli: Final
🎾 Tennis
30. Jun. – 12. Juli: Wimbledon
🚴 Radsport
17. – 21. Juni: Tour de Suisse
Juli
🎾 Tennis
ab 13. Juli: ATP 250 Swiss Open Gstaad
🚴 Radsport
04. – 26. Juli: Tour de France
⚽ Fussball
24. bis 26. Juli: Start neue Saison in Super League und Challenge League
August
⚽ Fussball
12. August: UEFA Super Cup in Salzburg
🎾 Tennis
ab 2. August: ATP 1000 und WTA 1000 in Toronto
ab 13. August: ATP 1000 und WTA 1000 in Cincinnati
🏊 Schwimmen
31. Jul. – 16. August: Schwimm-Europameisterschaft
🏃 Leichtathletik
10. – 16. August: Leichtathletik-Europameisterschaften
🚴 Radsport
22. August – 13. September: Vuelta
26. – 30. August: Mountainbike-Weltmeisterschaften
September
⚽ Fussball
8. – 10. September: Champions League, 1. Spieltag Gruppenphase
24. September – 6 Oktober: UEFA Nations League, Spieltage 1-4
🚴 Radsport
20. – 27. September: Strassenradsport-Weltmeisterschaften
🎾 Tennis
31. Aug. – 13. September: US Open
ab 19. September: Laver Cup
ab 30. September: WTA 1000 in Peking
🏒 Eishockey
Start National-League-Saison 2026/27(genaues Datum noch offen)
Oktober
⚽ Fussball
13./14. Oktober: Champions League, 2. Spieltag Gruppenphase
20./21. Oktober: Champions League, 3. Spieltag Gruppenphase
⛷ Ski
24. Oktober: Saisonstart Ski Alpin in Sölden
🎾 Tennis
ab 7. Oktober: ATP 1000 in Schanghai
ab 12. Oktober: WTA 1000 in Wuhan
24. Oktober – 1. November: Swiss Indoors Basel
November
⚽ Fussball
3./4. November: Champions League, 4. Spieltag Gruppenphase
12. – 17. November: UEFA Nations League, Spieltage 5 und 6
24./25. November: Champions League, 5. Spieltag Gruppenphase
🎾 Tennis
ab 2. November: ATP 1000 in Paris
ab 15. November: ATP Finals in Turin
18. – 23. November: Davis Cup Finals in Bologna
Dezember
⚽ Fussball
8./9. Dezember: Champions League, 6. Spieltag Gruppenphase
🤾 Handball
3. – 20. Dezember: Europameisterschaft der Frauen
🏎 Formel 1
6. Dezember 2026: Formel-1-Finale in Abu Dhabi