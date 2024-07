Armon Orlik wird auf dem Weissenstein gefeiert. Keystone

Der Nordostschweizer Armon Orlik gewinnt auf dem Weissenstein oberhalb von Solothurn das vierte Bergfest der Saison.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Armon Orlik gewinnt das Schwinget auf dem Weissenstein. Der Bündner bodigt im Schlussgang Patrick Räbmatter nach 15 Sekunden.

Schwingerkönig Joel Wicki verpasst die Schlussgangteilnahme. Er stellt im Anschwingen gegen Orlik und im vierten Gang gegen Lars Voggensperger. Mehr anzeigen

Ein Nordwestschweizer Schwinger als Gastgeber schaffte es immerhin in den Schlussgang. Patrick Räbmatter vom Schwingklub Zofingen führte mit einem halben Punkt Vorsprung nach fünf Gängen das Feld an. Im Schlussgang wurde Räbmatter aber ausgekontert: Der Aargauer setzte alles auf eine Karte, griff Armon Orlik mit einem Schlungg an, wurde dann aber selber auf den Rücken gelegt.

Orlik gewann das Fest trotz zwei gestellten Gängen verdientermassen. Er musste gegen vier Eidgenossen antreten, unter ihnen Schwingerkönig Joel Wicki im Anschwingen. Orliks Nordostschweizer Teamkollege Damian Ott hätte das Fest ex-aequo gewinnen können, allerdings kam der St. Galler gegen Michael Gwerder nicht über einen Gestellten hinaus.

König Wicki vergab seine Chancen mit zwei Gestellten im Anschwingen gegen Armon Orlik und im vierten Gang gegen Lars Voggensperger.

Auf dem Weissenstein traten Innerschweizer und Nordostschweizer gegen die Nordwestschweizer Schwinger an.

