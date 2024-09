Marathon-Läuferin hilft kurz vor Ziel ihrem Begleiter – und wird disqualifiziert

Die Freude von Elena Congost und ihrem Begleiter Carlos Bruguera währte nur kurz. Bild: Keystone

Seit Sonntagabend sind die Paralympics in Paris Geschichte. Kurz vor der Abschlussfeier ereignet sich am Fusse des Eiffelturms aber ein letztes sportliches Drama.

Am letzten Wettkampftag der Paralympics in Paris geht am Sonntag der Marathon über die Bühne und nimmt für Elena Congost ein tragisches Ende. Die Spanierin schafft es beim Marathon der Paralympics in der Kategorie T12 für Sehbehinderte als Dritte über die Ziellinie und jubelt bereits über ihre Bronzemedaille. Doch die Freude währt nur kurz. Nur Minuten später wird Congost disqualifiziert. Was ist passiert?

Mit einem eigentlich beruhigenden Vorsprung von rund drei Minuten kommt Congost mit ihrer Begleitperson Carlos Bruguera auf Rang 3 laufend auf die Zielgerade. Dann machen Congosts Begleitperson aber offenbar plötzlich Krämpfe zu schaffen.

«Es gibt kein Zurück mehr»

Wenige Meter vor dem Ziel kommt Bruguera ins Straucheln, worauf Congost ihrem Guide unter die Arme greift, um ihn zu stützen. Dabei lässt die 36-Jährige das elastische Band, das sie mit ihrer Begleitperson verbindet, kurzzeitig los. Das Regelwerk besagt aber, dass die Athletinnen und Athleten das verbindende Band zu keinem Zeitpunkt loslassen dürfen.

Die Veranstalter kennen kein Pardon und disqualifizieren Congost nachträglich. «Sie sagten mir, dass ich das Band eine Sekunde lang losgelassen habe. Und deshalb gibt es jetzt kein Zurück mehr», schildert die frustrierte Athletin nach ihrer Disqualifikation und erklärt: «Es war ein Reflex, den du hast, wenn jemand zu Boden geht.»

Ein Reflex, den die Olympiasiegerin von Rio teuer zu stehen kommt.

Elena Congost volvió hace unos meses tras un parón donde ha sido madre de cuatro niños.



Hoy ha terminado tercera, pero ha sido descalificada.



Ella ha priorizado ayudar a su guía al llegar a meta.



Estamos Inmensamente orgullosos de Elena y de Mia. #teamEspaña ❤️ pic.twitter.com/7z3WtGeZig — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) September 8, 2024

