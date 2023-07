Spitzenpaarungen Brünigschwinget 2023 Beim Brünigschwinget muss König Joel Wicki gegen Armon Orlik ran. Bild: keystone Auch der in dieser Saison noch unbezwungene Fabian Staudenmann bekommt im 1. Gang einen Brocken aufgebrummt ... Bild: keystone ... Samuel Giger. Staudenmann und Giger standen sich bereits beim Eidgenössischen Schwingfest 2022 gegenüber. Bild: keystone Damian Ott (oben) greift mit Vorjahressieger Adrian Walther (unten) zusammen. Bild: keystone Pirmin Reichmuth (oben) bekommt es mit Thomas Sempach (unten) zu tun. Bild: keystone Werner Schlegel muss gegen keinen geringeren als ... Bild: keystone ... Matthias Aeschbacher ran. Bild: keystone Vor einem Jahr siegte Schlegel in diesem Duell gegen Aeschbacher auf dem Brünig. Bild: keystone Spitzenpaarungen Brünigschwinget 2023 Beim Brünigschwinget muss König Joel Wicki gegen Armon Orlik ran. Bild: keystone Auch der in dieser Saison noch unbezwungene Fabian Staudenmann bekommt im 1. Gang einen Brocken aufgebrummt ... Bild: keystone ... Samuel Giger. Staudenmann und Giger standen sich bereits beim Eidgenössischen Schwingfest 2022 gegenüber. Bild: keystone Damian Ott (oben) greift mit Vorjahressieger Adrian Walther (unten) zusammen. Bild: keystone Pirmin Reichmuth (oben) bekommt es mit Thomas Sempach (unten) zu tun. Bild: keystone Werner Schlegel muss gegen keinen geringeren als ... Bild: keystone ... Matthias Aeschbacher ran. Bild: keystone Vor einem Jahr siegte Schlegel in diesem Duell gegen Aeschbacher auf dem Brünig. Bild: keystone

Der Brünig-Schwinget vom Sonntag ist nebst dem Unspunnenschwinget in Interlaken vom 27. August das am besten besetzte Fest der Saison.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Brünigschwinget ist ein nächster Härtest vor dem Saison-Highlight Unspunnen.

König Wicki bekommt es mit dem Ostschweizer Armon Orlik zu tun, und Samuel Giger greift gegen Saison-Dominator Fabian Staudenmann. Weitere Spitzenpaarungen sind bekannt. Mehr anzeigen

Der Brünigschwinget lockt die ganz grossen Namen im Schwingsport an. Das Schwingfest auf der Brünig-Passhöhe ist das einzige Bergkranzfest 2023, an dem Delegationen der grossen Verbände Nordostschweiz, Innerschweiz und Bern aufeinandertreffen. Deshalb wird das Anschwingen am Sonntagmorgen attraktive Duelle zuhauf bieten.

König gegen Ott, Giger greift gegen Saison-Dominator

Schwingerkönig Joel Wicki wird mit Armon Orlik zusammengreifen, und der Saison-Dominatior Fabian Staudenmann bekommt es mit Samuel Giger zu tun. Weitere Spitzenpaarungen lauten Matthias Aeschbacher gegen Werner Schlegel, Adrian Walther gegen Damian Ott und Pirmin Reichmuth gegen Thomas Sempach. Schwingerkönig Kilian Wenger kann wegen einer Ellbogenverletzung nicht teilnehmen.

Das Brünigschwinget ist zudem ein Härtetest, bei welchem verbandsübergreifend die besten Schwinger zusammengreifen, bevor es Ende August ans Unspunnen Schwinget geht – dem Highlight im Schwingjahr 2023.

Käser muss Saison frühzeitig beenden

Neben Kilian Wenger fehlt am Brünigschwinget ein zweiter Berner: Remo Käser. «Mein Ziel war es, diesen Sonntag am Brünig wieder am Start zu sein. Leider stellte sich heraus, dass die Heilung mehr Zeit in Anspruch nimmt», schreibt Käser auf Instagram. Käser hat sich beim emmentalischen Schwingfest in Bowil am Nacken verletzt. Der 26-jährige Berner muss über den Brünigschwinget hinaus Forfait erklären und verpasst auch das Unspunnen. «Es erübrigt sich zu erwähnen, dass mich das hart trifft, aber ich gebe nicht auf.» Käser wird 2024 wieder in den Sägemehl-Ring treten.

SDA/lih