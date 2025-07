Parkverbot trübt Vorfreude aufs Brünigschwinget: «Das tut im Herzen weh»

Verstehen Woher kommt dieses Genossenschafts Mitglied aber immer und Überall müssen Ferienhaus Wohnen in die Landschaft gebaut werden und woher kommt das Geld Geldwäscherei ??

PeaceLover Verstehen Man wird es kaum Glauben aber auch völlig normale Menschen können sich die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft leisten. Da gleich kriminelle Machenschaften in den Raum zu stellen ist doch lachhaft.

Ich finde es allerdings Schade wenn Menschen ihr Bedürfnis nach Ruhe und Beschaulichkeit über einen einmal im Jahr stattfindenden Traditionsanlass stellen müssen. Meist nur um auf sich aufmerksam zu machen.

Aber an einen solchen Ort sollte man tatsächlich mit dem ÖV anreisen.

Hanno Neuzuzüger von wo? Solche events werden immer grösser und man wiil möglichst noch auf dem Schwingplatz parkieren. PR oder Spezialzüge sind die Lösung.

man59 Natürlich, am liebsten einen gedecken Parkplatz direkt unter dem Sitzplatz. P+R oder ÖV passt perfekt und verhindert zudem Suchverkehr.

FriWi01 man kann es sehen wie man will. Ob Auto oder ÖV. Fakt ist, dass ein einmal Anlass ist und es immer Querulanten gibt die ihre Spielchen spielen. Shame on you

Schitasong29 Man geht einfach mit dem Zug. An Grossveranstaltungen sowieso.

Dieter Ist halt so, wenn man unbedingt meint, seine Heimat für ein paar Silberlinge an vermögende Auswärtige verscherbeln zu müssen. Dann wird man eben auch mit Fremdbestimmung leben müssen. Aber schade ist es schon, dass die Hüslipest jetzt auch noch die Berggebiete überzieht, vor allem wenn es sich nicht mal um echten Wohnraum handelt. Vermutlich werden dann bald AirBnBs daraus.

Von dort ist es ja nicht mehr weit bis Iseltwald am Brienzersee.

Das Schwingfest am Brünig wird es überleben, der Ort ist ja mit dem Zug bestens erschlossen, aber die Bergbewohner werden sich Gedanken machen müssen, welche Entwicklung sie wirklich wollen. Andermatt ist ja bekanntlich bereits völlig im Eimer.

Hallowach Shuttle-Bus = optimale Lösung. So habe ich die freie Wahl mal mit dem Auto und mal mit dem ÖV je nachVeranstaltungsort hin zu gehen.

robbingwood0815 Wieso denn «Schwinget»?

Im Stau kommt doch das geliebte Auto auch mal zu seiner wohlverdienten Ruhe ;-)

Speedy Genau - gilt für alle mittlere und Gross-Anlässe. Zudem bleibt das eigene Vehikel sauber und unbeschädigt und man lernt aufgestellte und gleichgesinnte Menschen kennen.

Auch in Grossstädte fährt man mit Vorteilen mit den ÖV's - die Nerven werden so nicht unnötig strapaziert, ein Bier mehr ist möglich und der Geldbeutel (hohe Parkgebühren) wird geschont.

Colorless-Ratificati Offenbar braucht es Neuzuzüger um ein angemessenes Umdenken einzuleiten.

Matrone Etwas hinterhältig das Vorgehen dieses (Annahme meinerseits) sturen wahrscheinlich alten Mannes in letzter Minute. Auch ich bin keine Autofreundin., aber Anstand ist und bleibt Anstand

MarcoO Intoleranz und Eigensinn wird weiter zunehmen. Mögliche Gründe: Social Media und Dichtestress. Kann man bei Ratten beobachten. Sperrt man sie in ein Terrarium, und sie vermehren sich eifrig, dann beginnen sie sich gegenseitig zu beissen, wenn sie immer weniger Platz haben! Auf mittelfristige Sicht werden die grünen Phantasten unsere Spezies auch nicht retten!

robbingwood0815 MarcoO «Grüne Phantasten« sind nichts als «Zukunfts-Realisten»

Colorless-Ratificati Der starke zunehmend gedankenlose Herdentrieb braucht ab und an korrigierend einschränkende Signale.

Gerimfi Warum nicht mal s'Zügli nehmen, liebe Schwingerfreunde, ihr seid doch so naturverbunden und volksnah....da kommt ihr schon vor dem Fest miteinander ins Plaudern und Fachsimpeln....ein win win...auf Neudeutsch! Immer grad diese Gegränne....🤣