Philipp Kurashev fällt für die Heim-WM aus. IMAGO/ZUMA Press Wire

Philipp Kurashev verpasst die Heim-WM in Zürich und Freiburg definitiv. Der Stürmer der San Jose Sharks ist nicht rechtzeitig fit geworden.

Bis zuletzt hatte Nationalcoach Jan Cadieux die Türe für den Stürmer der San Jose Sharks offen gehalten. Einen Tag vor dem Auftaktspiel gegen die USA am Freitag kam dann krankheitsbedingt der negative Bescheid. «Die medizinischen Werte lassen derzeit keinen Einsatz zu», teilte der Verband mit.

Der 26-Jährige lief in der abgelaufenen Saison 43-mal für die Sharks auf, erzielte sieben Treffer und steuerte 13 Assists bei. Sein Vertrag bei den Kaliforniern ist abgelaufen, wo seine Karriere nächste Saison weitergeht, ist bislang nicht geklärt. Für die Schweizer Nati spielte er zuletzt bei den Olympischen Spielen in Milano/Cortina. Ihm gelangen in fünf Spielen ein Tor und zwei Assists.

🤧 Philipp Kurashev wird krankheitsbedingt nicht an der morgen beginnenden Heim-Weltmeisterschaft teilnehmen können.



🙏🏼 Philipp Kurashev ne participera pas au Championnat du monde à domicile.



🤒 Philipp Kurashev non parteciperà ai Mondiali in casa.#SIHF #MensWorlds pic.twitter.com/a7rh6xornq — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 14, 2026

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