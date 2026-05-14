Philipp Kurashev fällt für die Heim-WM aus.

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gesundheit macht nicht mit Philipp Kurashev fällt für die Heim-WM aus

SDA

14.5.2026 - 18:05

Philipp Kurashev fällt für die Heim-WM aus.
Philipp Kurashev fällt für die Heim-WM aus.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Philipp Kurashev verpasst die Heim-WM in Zürich und Freiburg definitiv. Der Stürmer der San Jose Sharks ist nicht rechtzeitig fit geworden.

,

Keystone-SDA, Andreas Lunghi

14.05.2026, 18:05

14.05.2026, 18:13

Bis zuletzt hatte Nationalcoach Jan Cadieux die Türe für den Stürmer der San Jose Sharks offen gehalten. Einen Tag vor dem Auftaktspiel gegen die USA am Freitag kam dann krankheitsbedingt der negative Bescheid. «Die medizinischen Werte lassen derzeit keinen Einsatz zu», teilte der Verband mit.

Der 26-Jährige lief in der abgelaufenen Saison 43-mal für die Sharks auf, erzielte sieben Treffer und steuerte 13 Assists bei. Sein Vertrag bei den Kaliforniern ist abgelaufen, wo seine Karriere nächste Saison weitergeht, ist bislang nicht geklärt. Für die Schweizer Nati spielte er zuletzt bei den Olympischen Spielen in Milano/Cortina. Ihm gelangen in fünf Spielen ein Tor und zwei Assists.

Das könnte dich auch interessieren

Nati-Trainer Cadieux: «Die Ansprache für das WM-Auftaktspiel ist vorbereitet»

Nati-Trainer Cadieux: «Die Ansprache für das WM-Auftaktspiel ist vorbereitet»

13.05.2026

Bertschy: «Jeder im Team will, dass die WM losgeht»

Bertschy: «Jeder im Team will, dass die WM losgeht»

13.05.2026

Nati-Captain Josi: «Für eine Heim-WM ist immer Energie da»

Nati-Captain Josi: «Für eine Heim-WM ist immer Energie da»

Nati-Captain Roman Josi spricht mit blue Sport über den bevorstehenden WM-Auftakt gegen die USA und erinnert sich an seine erste Heim-WM vor 17 Jahren.

13.05.2026

Andrighetto: «Es ist Weltklasse – es wird uns alles so einfach wie möglich gemacht»

Andrighetto: «Es ist Weltklasse – es wird uns alles so einfach wie möglich gemacht»

13.05.2026

Meistgelesen

Acht Gegentore und zwei Rote Karten – Thun geht bei der Pokal-Feier unter
Ehemalige Selenskyj-Sprecherin erregt durch Interview mit Tucker Carlson Aufsehen
Basel verliert sein letztes Heimspiel und verpasst den Europacup

Mehr zur Eishockey-WM

Die Nati an der Heim-WM. Josi WM-Captain, dazu vier Assistenten

Die Nati an der Heim-WMJosi WM-Captain, dazu vier Assistenten

Kurz vor WM-Start. Meistergoalie Berra fehlt auch am Donnerstag krankheitsbedingt

Kurz vor WM-StartMeistergoalie Berra fehlt auch am Donnerstag krankheitsbedingt

«Wir haben lange gewartet». Das sagen Josi, Bertschy und Co. vor dem Auftakt zur Gold-Mission

«Wir haben lange gewartet»Das sagen Josi, Bertschy und Co. vor dem Auftakt zur Gold-Mission

Videos aus dem Ressort

Nati-Trainer Cadieux: «Die Ansprache für das WM-Auftaktspiel ist vorbereitet»

Nati-Trainer Cadieux: «Die Ansprache für das WM-Auftaktspiel ist vorbereitet»

13.05.2026

Suri: «Das könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein»

Suri: «Das könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein»

12.05.2026

Bertschy: «Jeder im Team will, dass die WM losgeht»

Bertschy: «Jeder im Team will, dass die WM losgeht»

13.05.2026

Nati-Trainer Cadieux: «Die Ansprache für das WM-Auftaktspiel ist vorbereitet»

Nati-Trainer Cadieux: «Die Ansprache für das WM-Auftaktspiel ist vorbereitet»

Suri: «Das könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein»

Suri: «Das könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein»

Bertschy: «Jeder im Team will, dass die WM losgeht»

Bertschy: «Jeder im Team will, dass die WM losgeht»

Mehr Videos