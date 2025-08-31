  1. Privatkunden
Schwingen Pirmin Reichmuth beendet seine Karriere

SDA

31.8.2025 - 15:26

Pirmin Reichmuth hört nach dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis auf
Pirmin Reichmuth hört nach dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis auf
Keystone

Der Zuger Eidgenosse Pirmin Reichmuth hört nach dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis mit dem Schwingsport auf. Dies gibt der 29-Jährige vor dem letzten Gang beim Saisonhöhepunkt bekannt.

Keystone-SDA

31.08.2025, 15:26

31.08.2025, 16:15

«Für mich ist es das letzte Fest», sagte Reichmuth im TV-Interview mit Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). «Ich weiss es schon seit Beginn der Saison.»

Er habe am Morgen die Tasche schon gepackt gehabt, sagte Reichmuth. Zu schlecht habe sich sein Knie angefühlt. Von den Teamkollegen liess er sich schliesslich überreden, es nochmals zu versuchen. Nach einem schwachen ersten Tag, bei dem der Mitfavorit nach zwei Niederlagen bereits aus der Entscheidung gefallen war, kämpfte sich Reichmuth am Sonntag in der Rangliste nach vorne.

ESAF im Ticker. Samuel Giger kämpft gegen Werner Schlegel um die Königskrone

ESAF im TickerSamuel Giger kämpft gegen Werner Schlegel um die Königskrone

Nach dem siegreich gestalteten 7. Gang ging Reichmuth vor der Innerschweizer Tribüne auf die Knie und verdrückte einige Freudentränen. «Ich bin überglücklich, dass ich noch einmal den Kranz gewonnen habe. Für mich stimmt es.»

In seiner von vielen Verletzungen geprägten Karriere feierte Reichmuth neun Kranzfestsiege. Unter anderem gewann er zweimal auf dem Brünig und einmal auf der Rigi.

