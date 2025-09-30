Pirmin Reichmuth fordert lebenslange Sperre für Kampfrichter

Pirmin Reichmuth beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025. Keystone

Der zurückgetretene Schwinger Pirmin Reichmuth erzählt im «Blick», weshalb er am ESAF trotz gerissenem Meniskus weiterkämpfte und er fordert eine drastische Strafe für einen bestimmten Kampfrichter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pirmin Reichmuth ist nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest zurückgetreten.

Beim ESAF kämpfte er mit einem gerissenen Meniskus und holte einen Kranz.

Hart ist Reichmuth nicht nur zu sich selbst, sondern auch gegenüber Kampfrichter Ivo Zwingli. Mehr anzeigen

Reichmuth war einer der Top-Schwinger, doch diese Zeiten sind nun vorbei. Seinen Entscheid zurückzutreten, hat der vierfache Eidgenosse noch keine Sekunde bereut. «Nach dem ESAF habe ich mich am meisten darüber gefreut, dass jetzt dieser Druck weg ist», sagt er im «Blick». Schon vor der Saison habe er sich gefragt: «Warum mache ich das eigentlich noch?»

Am Ende beisst er mit dem ESAF vor Augen trotzdem auf die Zähne. Doch beim Saisonhighlight läuft nicht alles nach Plan. Nach dem vierten Gang gegen Curdin Orlik weiss Reichmuth, dass es für ihn gelaufen ist, das Knie spielt nicht mehr mit. Eigentlich habe er nach diesem Kampf schon hinschmeissen wollen, doch er überlegt es sich anders. Auch seiner Tochter wegen. «Ich kann ihr ja nicht sagen, sie soll die Zähne zusammenbeissen, wenn ich es nicht mache.»

Und so gewinnt er in Mollis am Ende vollgepumpt mit Schmerztabletten – und einem gerissenen Meniskus – einen Kranz. Schon vor seinem letzten Gang gibt er in einem Interview mit SRF seinen Rücktritt bekannt: «Für mich ist es das letzte Schwingfest. Ich weiss es schon seit Beginn der Saison.»

Reichmuth rechnet mit Kampfrichter Zwingli ab

Reichmuth ist hart im Nehmen, aber er kann auch mit anderen hart ins Gericht gehen. Etwa mit Kampfrichter Ivo Zwingli, dessen Fehlentscheid im Gang zwischen Joel Wicki und Romain Collaud für rote Köpfe in der Schwinger-Szene sorgte. «Ich finde, man muss ihn für den Rest seines Lebens sperren als Kampfrichter», so Reichmuth überdeutlich.

Dass sein Urteil so drastisch ausfällt, dürfte auch damit zusammenhängen, dass er selbst beim ESAF 2022 in Pratteln im Kampf um den Königstitel von Zwingli benachteiligt wurde. «Die Parallele zu Wicki ist traurig. Für uns beide war es zu diesem Zeitpunkt sehr entscheidend, und beide Male lag Zwingli daneben», sagt er im Gespräch mit «Blick».

Aus dem Hause Reichmuth gibt es auch süsse Nachrichten. Pirmin und seine Frau Marion erwarten im Oktober ihr zweites Kind. «Ich tippe auf ein Mädchen», so der 29-Jährige. Wissen tun es die Eltern aber noch nicht.

