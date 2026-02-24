  1. Privatkunden
Vom Rekord zum Eklat Pistolen-Geste in Richtung Gegner bringt Botswaner um den Sieg

Syl Battistuzzi

24.2.2026

Tshepiso Masalela mit Pistolen-Geste.
Tshepiso Masalela mit Pistolen-Geste.
Screenshot: X/TrackGazette

Beim Leichtathletik-Meeting im polnischen Torun wird der Sieger im 1500-Meter-Rennen nachträglich disqualifiziert. Der Botswaner Tshepiso Masalela zeigte kurz vor der Ziellinie seinem Gegner eine Pistolen-Geste.

Syl Battistuzzi

24.02.2026, 09:15

24.02.2026, 09:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Botswaner Tshepiso Masalela gewinnt das 1500-Meter-Rennen beim Hallenmeeting in Torun in 3:32,55 Minuten, wird jedoch nachträglich disqualifiziert.
  • Kurz vor dem Ziel hatte er seinem französischen Konkurrenten Azeddine Habz eine Pistolen-Geste gezeigt, was die Jury als unsportliches Verhalten wertete.
  • Der Sieg und der Landesrekord wurden aberkannt, der Protest von Masalela blieb erfolglos.
Mehr anzeigen

Bei einem Sieg den Gegner zu verhöhnen, ist grundsätzlich unsportlich. Tshepiso Masalela treibt es am Sonntag im 1500-Meter-Lauf beim Hallenmeeting in Torun aber auf die Spitze.

Grund dafür ist eine martialische Geste des botswanischen Athleten. Der 26-jährige Mittelstreckenläufer ahmte mit seinen Fingern eine Pistole in Richtung seines Konkurrenten nach. Im Visier: der Franzose Azeddine Habz.

Die beiden Männer lagen auf der Zielgeraden dieses Rennens Kopf an Kopf. Als der Botswaner gerade die Führung übernommen hatte, drehte er sich zu seinem Gegner um, formte mit den Fingern eine Pistole und zielte auf seinen Rivalen. Am Ende gewann er das Rennen um eine Hundertstelsekunde.

Jury hat keine Freude – Protest abgelehnt

Doch die Siegerzeit von Masalela (3:32,55 Minuten) – gleichzeitig Landesrekord – blieb nicht lange in der Wertung. Die Jury disqualifizierte ihn und sprach den Sieg dem Franzosen zu. Masalela soll zwar noch Protest gegen die Annulation eingelegt haben, der wurde aber abgeschmettert.

Natürlich verliert Masalela, der sein Land schon bei den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften vertrat, damit auch den Rekord. Vielleicht gibt ihm dieses Verdikt den Anstoss, seinen Pistolen-Jubel – den er öfters zeigt – wieder in die richtige Richtung zu machen. 

Tshepiso Masalela.
Tshepiso Masalela.
KEYSTONE

