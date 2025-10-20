  1. Privatkunden
50 m Delfin Ponti erneut nur von Kharun geschlagen

SDA

20.10.2025 - 07:36

Noè Ponti sichert sich in Westmont den vierten Podestplatz innerhalb von drei Tagen.
Noè Ponti sichert sich in Westmont den vierten Podestplatz innerhalb von drei Tagen.
Keystone

Beim Schwimm-Weltcup in Westmont schwamm Noè Ponti auch am dritten Tag auf das Podest. Der 24-jährige Tessiner schloss den Kurzbahn-Event in Illinois mit Platz 2 über 50 m Delfin ab.

Keystone-SDA

20.10.2025, 07:36

20.10.2025, 08:03

Wie schon am Tag zuvor über 200 m Delfin und wie schon vor Wochenfrist beim Weltcup in Carmel über 50 m Delfin war einzig Ilya Kharun schneller als Ponti. Der 20-jährige Kanadier schlug elf Hundertstel vor dem Schweizer Weltrekordhalter an, der sich gegenüber der Vorwoche um eine Zehntelsekunde verbesserte und eine Zeit von 21,80 Sekunden schwamm. Platz 3 sicherte sich der Amerikaner Finn Brooks.

Somit reist Ponti mit einem Sieg und drei zweiten Plätzen aus Westmont ab. Die dritte und letzte Weltcup-Station ist von Donnerstag bis Samstag Toronto.

