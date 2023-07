Noè Ponti zieht über 200 m Delfin in den Halbfinal ein. Bild: Keystone

Noè Ponti qualifiziert sich an der WM in Fukuoka für die Halbfinals über 200 m Delfin. Der Tessiner schwimmt in den Vorläufen die zwölftschnellste Zeit.

Mit 1:55,85 Minuten war der Bronzemedaillengewinner über 100 m Delfin bei den Olympischen Spielen 2021 weit entfernt von seinem Schweizer Rekord, den er im Halbfinal der WM 2022 aufgestellt hatte (1:54,20).

Die schnellste Zeit in den Vorläufen erzielte der Favorit Tomoru Honda aus Japan (1:54,21). Die Halbfinals sind ab 14:30 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.

gma, sda