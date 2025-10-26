Noè Ponti aus der Unterwasser-Perspektive. Keystone

Noè Ponti, der am Donnerstag den Weltrekord über 100 m Delfin an den Kanadier Josh Liendo verloren hat, muss sich am Samstag beim Weltcup in Toronto im kleinen Becken erneut geschlagen geben.

Keystone-SDA SDA

Der Tessiner belegte über 50 m Delfin Platz in 21,81 Sekunden, nur einen Hundertstel hinter dem Sieger Ilya Kharun, der wie Liendo aus Kanada stammt. Immerhin behält Ponti auf dieser Strecke den Weltrekord (21,32).

Ponti hat bei den vergangenen drei Weltcup-Etappen in zehn Finals zehn Podestplätze geholt. Die beiden Siege gelangen ihm über 100 m Delfin in Carmel und dann in Westmont.

Der Tessiner wird vom 14. bis 16. November an den Schweizer Meisterschaften im 25-m-Becken in Uster teilnehmen. Sein Ziel ist es, sich in Topform für die Europameisterschaften im kleinen Becken in Lublin (POL) vom 2. bis 7. Dezember zu bringen. Dort wird er über 50 m und 100 m Delfin als Favorit antreten.