Langläuferin Flora Dolci hat sich an ihrem Geburtstag bei einem Paragliding-Unfall schwer verletzt. Keystone

Die französische Langlauf-Hoffnung Flora Dolci bricht sich bei einem Paragliding-Unfall einen Lendenwirbel. Den Umständen entsprechend gehe es ihr gut, doch die Olympischen Spiele wird sie verpassen.

Vor wenigen Wochen postet Dolci auf Instagram Fotos, die sie mit einem breiten Lachen im Gesicht beim Gleitschirmfliegen zeigen. Doch ausgerechnet an ihrem 26. Geburtstag verunfallt die französische Profi-Langläuferin beim Ausüben ihres Hobbys und bricht sich einen Lendenwirbel.

Inzwischen wurde Dolci bereits operiert und es gibt den Umständen entsprechend gute Nachrichten. Die Französin soll keine bleibenden Schäden davontragen, meldet der französische Teamarzt Thibault Barbe laut der «L’Équipe».

Die im Februar in Turin stattfindenden Olympischen Spiele kommen aber zu früh für sie. «Ihr geht es gut, sie kann laufen. Aber wir schätzen, dass es sechs Monate dauern wird, bis sie wieder 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben wird», so Barbe. Dolci war letzte Saison als 27. des Gesamtklassements die beste Französin im Weltcup. An der WM in Trondheim lief sie über 50 km Freistil auf Rang 9.

