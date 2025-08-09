  1. Privatkunden
Schweizer Festspiele Karateka Quirici holt die nächste Goldmedaille

SDA

9.8.2025 - 15:25

Erfolgreicher Auftritt in China: Elena Quirici
Keystone
Keystone

Die Aargauer Karateka Elena Quirici sorgt an den World Games in Chengdu bereits für die dritte Schweizer Goldmedaille.

Keystone-SDA

09.08.2025, 15:25

09.08.2025, 16:18

Die dreifache Europameisterin triumphierte im Limit bis 68 kg nach einem 3:0-Sieg im Final gegen Irina Zaretska aus Aserbaidschan.

Eine vierte Medaille für die Schweizer Delegation gewann am Samstag mit Silber das Nationalteam im Seilziehen, das sich erst im Final Grossbritannien 0:3 geschlagen geben musste.

Am Freitag hatten die Orientierungsläufer Simona Aebersold und Riccardo Rancan mit ihren Siegen über die Mitteldistanz im Süden Chinas für einen aus Schweizer Sicht perfekten Auftakt am grössten Multisportanlass der nicht-olympischen Sommerdisziplinen gesorgt.

