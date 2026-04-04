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Skitouren-Dominator Rémi Bonnet überstrahlt am Weltcupfinale alle

SDA

4.4.2026 - 14:25

Der Westschweizer Rémi Bonnet gewann im Skitouren-Weltcup erstmals die Gesamtwertung.
Der Westschweizer Rémi Bonnet gewann im Skitouren-Weltcup erstmals die Gesamtwertung.
Keystone

Rémi Bonnet ist der grosse Abräumer im Skitouren-Weltcup dieses Winters. Der Freiburger gewinnt die Gesamtwertung und belegt auch in den Klassementen der Disziplinen Vertical und Individual Platz 1.

Keystone-SDA

04.04.2026, 14:25

04.04.2026, 15:07

Der Sieg im Gesamtweltcup ist für Bonnet eine Premiere. Dagegen hat der Romand, der neben WM-Titeln in Skitourenrennen auch schon WM-Gold im Trailrunning gewonnen hat, in den Disziplinen-Wertungen bereits in den Vorjahren den Ton angegeben.

In der Sparte Vertical siegte Bonnet vor dem Walliser Aurélien Gay. In der Gesamt- und in der Individual-Wertung belegte Thomas Bussard, auch er ein Freiburger, Platz 3.

Kistler beendet Saison mit Heimsieg

Zu einer Klassierung unter den ersten drei reichte es auch Jon Kistler. Der Zürcher sicherte sich mit einem Sieg am Samstag beim Finale in Villars-sur-Ollon im Sprint-Klassement ebenfalls Rang 3. Kistler hatte an den Spielen im Februar an der Seite der Neuenburgerin Marianne Fatton, der Olympiasiegerin im Sprint, in der Mixed-Staffel Silber geholt. Fatton musste sich am Samstag mit einem 4. Platz begnügen.

Der Weltcupfinal endet am Sonntag mit der ebenfalls olympischen Mixed-Staffel.

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