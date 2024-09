Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch spricht an der Eröffnungszeremonie der Rad- und Para-Cycling-Strassen-WM in Zürich zum Publikum. Bild: Keystone

Der Startschuss zur 97. Rad-Strassen-WM ist gefallen. Die ersten inkludierten Titelkämpfe unter dem Motto «Together we ride» wurden mit einer kurzen Zeremonie am Zürcher Sechseläutenplatz eröffnet.

SDA

Um Punkt 17 Uhr erklärte Amina Lanaya, die Generaldirektorin des Weltverbands UCI, die Titelkämpfe als eröffnet. Zuvor richtete während der halbstündigen Eröffnungszeremonie unter anderen Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch einige Worte ans Publikum. «Endlich geht es los», sagte sie, nachdem die Organisatoren des Grossanlasses wegen der Einschränkungen im Strassenverkehr während der neun Wettkampftage in den letzten Wochen und Monaten starken Gegenwind verspürt hatten.

Mauch betonte in ihrer Ansprache, dass es sie ausserordentlich freut, dass zum ersten Mal in der über hundertjährigen Geschichte der Rad-WM die Rennen des Para-Cycling-Sports vollständig integriert sind. «Wir werden in den kommenden Tagen unglaubliche Leistungen erleben, Leistungen, die uns inspirieren, Leistungen die uns mitreissen werden. Lasst uns alle zusammenstehen, um die Athletinnen und Athleten anzufeuern und die einzigartigen Geschichten zu feiern, die jede und jeder mitbringt», so Mauch.

Bis am übernächsten Sonntag, 29. September, werden über 1000 Athletinnen und Athleten aus über 75 Ländern in 53 Rennen um die Medaillen fahren. Zürich organisiert zum vierten Mal nach 1923, 1929 und 1946 Weltmeisterschaften.

dom, sda