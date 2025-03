Der scheidende IOC-Präsident Thomas Bach verkündet seine Nachfolgerin. Bild: Keystone

Die frühere Top-Schwimmerin Kirsty Coventry rückt als erste Frau und als erstes IOC-Mitglied aus Afrika an die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees. Die wichtigsten Reaktionen zur Wahl.

Keystone-SDA SDA

Thomas Bach, der scheidende Präsident des IOC

«Ich glaube nicht, dass es eine Abstimmung über Frauen gegen Männer oder umgekehrt war. Es gab die Manifeste, es gab die Präsentationen in Lausanne und jetzt haben die Wähler ihr Urteil gefällt.»

Russlands Präsident Wladimir Putin, dessen Land vom IOC geächtet wird

«Ich bin überzeugt, dass Ihre einzigartige Erfahrung und Ihr Interesse an der tatsächlichen Förderung der edlen olympischen Ideale zum Erfolg dieses verantwortungsvollen Amtes beitragen werden.»

Roger Schnegg, Direktor von Swiss Olympic im SRF-Interview

«Kirsty Coventry steht für ein neues, moderneres IOC. Insofern ist es eine spannende und gute Wahl, die das Komitee getroffen hat.»

Juan Antonio Samaranch Junior, einer der sechs anderen Kandidaten

«Wir schreiten in die Zukunft. Wie ich bereits sagte, hat sie so viel Unterstützung von den Mitgliedern. Wir werden alle gemeinsam hinter ihr voranschreiten... Ich werde anwesend sein, wenn die Präsidentin möchte, dass ich mit ihr zusammenarbeite, ich werde auf jeden Fall an ihrer Seite sein.»

Sebastian Coe, einer der anderen Kandidaten und Präsident des Leichtathletik-Weltverbands

«Wir haben eine Athletin an der Spitze der Organisation. Wir hatten vor einigen Wochen zusammen darüber gesprochen und waren uns beide einig, dass dies wirklich wichtig ist, und ich freue mich sehr für sie.»

Afrikanische Union

«Herzlichen Glückwunsch an Kirsty Coventry zu einer historischen Wahl. Sie ist die erste Frau und die erste Afrikanerin in diesem Amt, und wir freuen uns sehr, dass sie Barrieren niederreisst, indem sie den Weg zu einer fairen und inklusiven Zukunft für den Sport ebnet.»