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37'870 Teilnehmer Rekord erneut geknackt: Am Grand Prix von Bern laufen heuer so viele wie noch nie

SDA

8.5.2026 - 09:32

37'870 Läuferinnen und Läufer haben sich für den diesjährigen Berner Grand-Prix angemeldet. (Archivbild)
37'870 Läuferinnen und Läufer haben sich für den diesjährigen Berner Grand-Prix angemeldet. (Archivbild)
Keystone

Für den Grand Prix von Bern vom kommenden Samstag haben sich so viele Läuferinnen und Läufer angemeldet wie noch nie. Mit 37'870 Teilnehmenden wurde der letztjährige Rekord überboten.

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Keystone-SDA, Redaktion blue Sport, Syl Battistuzzi

08.05.2026, 09:32

Der Grand-Prix von Bern an diesem Samstag, 9. Mai verzeichnet in diesem Jahr 37'870 Anmeldungen – damit werden die letztjährigen Rekordzahlen überboten. Aufgrund der grossen Nachfrage mussten mehrere Kategorien bereits frühzeitig geschlossen werden. 

Live: Grand-Prix von Bern
Live: Grand-Prix von Bern

Sa 09.05. 15:35 - 17:15 ∙ blue Zoom D ∙ 100 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Das Herzstück des GP Bern ist das 10-Meilen- respektive 16-Kilometer-Rennen durch die Altstadt und der Aare entlang. Daneben gibt es den 4,7 Kilometer langen Altstadt-GP und die 1,6 Kilometer lange Strecke für Schulkinder.

Kann Kamworor seinen Titel verteidigen?

Im Elitefeld der Männer präsentiert sich dieses Jahr eine besondere Ausgangslage. Der Streckenrekordhalter und letztjähriger GP-Sieger hat klare Ambitionen und sieht auch angesprochen auf den Streckenrekord keine Grenzen. Doch die Konkurrenz steht bereit. Der zweifache GP-Sieger Dominic Lobalu dürfte um den Sieg mitlaufen – und auch Lokalmatador Matthias Kyburz freut sich auf sein «Heimrennen».

Liaci und Vonlanthen Mitfavoritinnen

Mit Rebecca Chepkwemoi steht auch bei den Frauen die Vorjahressiegerin am Start des GP. Oria Liaci, letztes Jahr an zweiter Stelle platziert, gehört zu den Mitfavoritinnen. Gleich wie Fabienne Vonlanthen, welche als Schweizermeisterin 2025 über die Distanzen 10 km, Halbmarathon sowie Marathon erstmals am GP startet.

Verfolge das Rennen auf blue Zoom

Das Rennen über die 10 Meilen kannst du ab 15:35 auf blue Zoom live mitverfolgen. Kommentiert wird der Event von Laufexperte Markus Ryffel und dem langjährigen Sportmoderator Peter Minder.

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