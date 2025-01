Lia Wälti: «Dieses Jahr wird wohl das i-Tüpfelchen meiner Karriere werden»

Lia Wälti spielt mit Arsenal in der Liga, in der Champions League und in den beiden nationalen Cup-Wettbewerben um den Titel. Das grösste Highlight folgt aber erst im Sommer: Mit der Nati will sie an der Heim-EM ein «Sommermärchen» schreiben.

16.01.2025