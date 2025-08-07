  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Mein Körper und Geist haben genug» Remo Käser tritt kurz vor ESAF vom Schwingsport zurück

SDA

7.8.2025 - 11:14

Remo Käser gibt seinen Rücktritt bekannt.
Remo Käser gibt seinen Rücktritt bekannt.
Keystone

Einer der einst hoffnungsvollsten Schwinger gibt auf. Der 28-jährige Berner Remo Käser tritt zurück.

Keystone-SDA

07.08.2025, 11:14

07.08.2025, 12:28

Käser hatte früh auf sein Talent aufmerksam gemacht. Schon als 19-Jähriger mischte er am Eidgenössischen in Estavayer im Kampf um den Königstitel mit; das Fest beendete er schliesslich auf Platz 3. Es war die Zeit, als mehrere Nachwuchsathleten den Arrivierten das Fürchten lehrten. Neben Käser taten sich in der Ostschweiz Armon Orlik, Samuel Giger und in der Innerschweiz Joel Wicki hervor.

Käsers schnelle Vorpreschen an die Spitze erhielt aber schon bald die ersten Dämpfer. Verletzungen begannen sich wie ein roter Faden durch seine Karriere zu ziehen. Knie, Fuss, Ellbogen, Rippen, Nacken, Halswirbelsäule – kaum ein Körperteil blieb von einer Havarie verschont. Käsers Krankenakte nahm eine ähnliche Länge an wie die Liste seiner Erfolge.

Der letzte Eintrag ist mit Mitte Juni datiert. Im Anschwingen beim Bern-Jurassischen Fest in Nods JU hat er im einen Knie einen Teilriss des Seitenbandes und am gleichen Bein ein Ruptur des Wadenbein-Köpfchens erlitten. Der Heilungsprozess verläuft nicht wie gewünscht und erlaubt keinen gezielten Trainingsaufbau in Richtung Eidgenössisches von Ende August, um in Mollis so antreten zu können, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Das neueste Malheur hat Käser dazu bewogen, das Schwingen als Aktiver sein zu lassen.

«Schwingen war für mich nie nur ein Sport»

An einer Pressekonferenz, die er sinnigerweise im Schwingkeller in Kilchberg abgehalten hat, an dem Ort, an dem als viereinhalbjähriger Knirps zum ersten Mal ins Sägemehl gestiegen ist, hat Käser seinen Rücktritt begründet.

«In den letzten Jahren war mein Leben als Schwinger geprägt von Höhen und Tiefen. Immer wieder haben mich gesundheitliche Rückschläge ausgebremst, doch ich habe nie aufgegeben. Mit viel Willen, Leidenschaft und Disziplin habe ich versucht, mich jedes Mal zurückzukämpfen. Denn das Schwingen war für mich nie nur ein Sport – es war meine Leidenschaft, meine Heimat, ein Teil von mir», so Käser. «Doch nun spüre ich: Mein Körper und Geist haben genug. Mein Herz sagt mir, dass es an der Zeit ist loszulassen. Dieser Entscheid fällt mir alles andere als leicht. Aber er ist der richtige.»

Der Palmarès des Sohns von Adrian Käser, dem Schwingerkönig von 1989, darf sich trotz aller Rückschläge sehen lassen. Remo Käser gewann sechs Kranzfeste und insgesamt 55 Kränze, den letzten Anfang Juni dank Rang 2 beim Oberaargauischen in Inkwil – eine Woche der neuesten Verletzung.

Das könnte dich auch interessieren

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel

blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Schwingjahr 2025 ordnet er alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter.

13.05.2025

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop»

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop»

Adrian Walther mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen.

22.05.2025

Meistgelesen

Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»
So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock
So viel kostet es, Trumps fliegendes «Gratis-Geschenk» aus Katar umzubauen

Videos aus dem Ressort

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

YB droht der Verlust von zwei wichtigen Spielern. Zachary Athekame steht bei Milan hoch im Kurs und Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia. Im Studio von blue Sport werden die Personalien diskutiert.

06.08.2025

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

Super League | 4. Runde | Saison 25/26

06.08.2025

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Patrick Rahmen wurde letzte Saison als YB-Trainer schon nach 15 Pflichtspielen entlassen. Bei blue Sport spricht Rahmen über Entlassungen und erklärt, wie er damit umgeht.

06.08.2025

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Fußball. Inter-Goalie Sommer für Ballon d'Or nominiert

FußballInter-Goalie Sommer für Ballon d'Or nominiert

Patrick Rahmen über Entlassung. «Es ist hart, wenn du ins Büro des Chefs zitiert wirst»

Patrick Rahmen über Entlassung«Es ist hart, wenn du ins Büro des Chefs zitiert wirst»

Die Fäuste fliegen. Testspiel zwischen Como und Betis Sevilla eskaliert komplett

Die Fäuste fliegenTestspiel zwischen Como und Betis Sevilla eskaliert komplett