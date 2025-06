Marlen Reusser fährt auch am Samstag in Gelb. Keystone

Die Bernerin Marlen Reusser verteidigt in der 2. Etappe der Tour de Suisse der Frauen über 161,7 km von Gstaad nach Oberkirch das Leadertrikot. Den Tagessieg holt die Niederländerin Amber Kraak.

Keystone-SDA SDA

Kraak setzte sich bei grosser Hitze am Buechenhübeli, dem letzten Anstieg der längsten Etappe der viertägigen Schweizer Rundfahrt, von ihren drei Fluchtgefährtinnen ab und erreichte das Ziel mit einem Vorsprung von 1:55 Minuten auf die Polin Marta Lach. Die 30-jährige Niederländerin feierte ihren ersten Sieg seit dem 11. Februar 2024, als sie die 4. Etappe der UAE Tour gewann. Die Genferin Elise Chabbey komplettierte das Podest, sie setzte sich im Sprint einer dreiköpfigen Gruppe durch.

Reusser erreichte das Ziel als Sechste mit einem Rückstand von 3:13 Minuten auf Kraak. Sie gewann den prestigeträchtigen Sprint gegen ihre härteste Konkurrentin im Gesamtklassement, Demi Vollering, und liegt weiterhin vier Sekunden vor der niederländischen Vorjahressiegerin. Die drittklassierte Polin Katarzyna Niewiadoma liegt 1:21 Minuten hinter Reusser. Chabbey verbesserte sich in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von 1:55 Minuten um drei Plätze in den 4. Rang. Noemi Rüegg beendete die Etappe als Achte ebenfalls in den Top Ten und belegt auch im Gesamtklassement den 8. Platz (zuvor 6.).

Die 3. Etappe vom Samstag führt über 123,1 km von Oberkirch nach Küssnacht. Obwohl über 1200 Höhenmeter zu bewältigen sind, bietet sie eine gute Gelegenheit für die Sprinterinnen, den Tagessieg zu holen. Zu Ende geht die Rundfahrt am Sonntag in Küssnacht am Rigi.

Das könnte dich auch interessieren

Das Schwestern-Duo Vergé-Dépré über Vorurteile im Beach-Volleyball 21.04.2025