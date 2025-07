Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer 01.07.2025

In der neuen Folge der SailGP-Doku «Racing on the Edge» siehst du, wie der Schweizer Steuermann Sébastien Schneiter von Sportikone Roger Federer höchstpersönlich Tipps erhält.

In der neuesten Folge der SailGP-Dokuserie «Racing on the Edge» sorgt ein besonderer Gast für Aufsehen: Tennislegende Roger Federer trifft den Schweizer Steuermann Sébastien Schneiter, als sich dieser mit seinem Team nach einem schwierigen Saisonstart in einer herausfordernden Situation befindet. Schneiter wird von Federer in Zürich empfangen. Ziel des Treffens: dem jungen Steuermann Mut machen.

Welchen Rat würde der 20-fache Grand-Slam-Sieger dem Steuermann mitgeben? «Ich würde Seb wahrscheinlich sagen, dass er den Druck annehmen soll und ihn daran erinnern, dass das genau der Ort ist, an dem er immer sein wollte», sagt Federer und fügt an: «Jetzt ist er der Steuermann seines Bootes, er kann Entscheidungen treffen – du bist ein Entscheidungsträger, und das ist ein Privileg – nicht jeder bekommt die Chance, Entscheidungen im Leben oder im eigenen Bereich zu treffen. Versuch, das als etwas Positives zu sehen.»

Für Schneiter ist die Begegnung ein prägendes Erlebnis. «Jeder in der Schweiz träumt davon, Roger zu treffen», schwärmt der 29-Jährige. «Ich will so viel wie möglich aus diesem Moment mitnehmen.» Schneiter und das Schweizer Team stehen zum nächsten Mal am 19. und 20. Juli im Einsatz. Dann stehen in Portsmouth die nächsten zwei Renntage auf dem Programm. Mit blue Sport bist du live mit dabei.

Racing on the Edge: Die ganze Folge der SailGP-Doku mit Roger Federer 01.07.2025

Das könnte dich auch interessieren

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video. 16.09.2022