Mit dieser Werbung tritt Federer am Super Bowl auf (englisch) 07.02.2025

Roger Federer wagt sich mit der Schweizer Sportmarke On auf die ganz grosse Werbebühne und tritt in einem Spot auf, der in der Nacht auf Montag am Super Bowl laufen wird.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Die Schweizer Sportmarke On und Investor Roger Federer stehen vor einem ganz grossen Werbe-Auftritt beim Super Bowl, der in der Nacht auf Montag über die Bühne geht. Im Video-Clip tritt Federer höchstpersönlich an der Seite von Elmo auf, dem Plüschwesen aus der Sesamstrasse.

Marketingchef Alex Griffin erklärt: «Während On weiter wächst, sind wir immer auf der Suche nach neuen und inspirierenden Wegen, um uns als Sportbekleidungsmarke abzuheben.» Das fange beim Logo der Marke an. «Das Logo ist zwar einfach, wird aber oft auf amüsante Weise als «QC» missverstanden – etwas, das wir schon lange auf witzige und einprägsame Weise aufklären wollten. Es gibt keinen besseren Weg, als dies während eines der meistgesehenen Sportereignisse der Welt zu tun», so Griffin.

Der Super Bowl, das grosse Endspiel der amerikanischen Football-Saison zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles, erreicht über 120 Millionen TV-Zuschauer. Entsprechend tief muss man für eine Werbeplatzierung in die Tasche greifen. Offizielle Zahlen sind nicht bekannt, ein 30-Sekunde-Clip soll teilweise aber über 8 Millionen Dollar kosten.

Der Auftritt von Federer und On ist eine Premiere. Noch nie hat eine Schweizer Firma beim Super Bowl bisher Werbung gemacht. Dieses Jahr sind es allerdings gleich zwei. Neben On wird auch der Chemie-Konzern Novartis vertreten sein.