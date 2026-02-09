  1. Privatkunden
Besuch im WM-Stadion der Schweizer Nati Roger Federer schaut Super Bowl in San Francisco 

Tobias Benz

9.2.2026

Roger Federer am Super Bowl LX

Roger Federer am Super Bowl LX

09.02.2026

Der Super Bowl wird auch in seiner 60. Ausgabe zum Schaulaufen zahlreicher Promis. Mit dabei ist in San Francisco auch Tennis-Legende Roger Federer.

Redaktion blue Sport

09.02.2026, 08:36

09.02.2026, 08:50

Die Seattle Seahawks machen im 60. Super Bowl mit den New England Patriots kurzen Prozess. Das Team aus dem Nordwesten der USA gewinnt deutlich mit 29:13.

Das Endspiel der NFL fand im Levi's Stadium in San Francisco statt. In demselben Stadion, in dem die Schweizer Nati im kommenden Sommer an der WM gegen Katar aufläuft. 

Mit Tennis-Legende Roger Federer war bereits am Sonntag ein Schweizer vor Ort. Der 44-Jährige sprach vor der Partie über seinen zweiten Besuch an einem Super Bowl (siehe Video oben) und wurde später von Kameras am Spielfeldrand eingefangen.

Superbowl-Halftime-Show. Bad Bunny liefert Hommage an Länder Amerikas – und bringt Trump damit in Rage

Superbowl-Halftime-ShowBad Bunny liefert Hommage an Länder Amerikas – und bringt Trump damit in Rage

Mehr Videos aus dem Ressort

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Der Super Bowl ist in allen Belangen das gigantischste eintägige Sport-Ereignis der Welt. Wir haben für euch die eindrücklichsten Fakten dazu zusammengestellt.

06.02.2026

