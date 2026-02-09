Roger Federer am Super Bowl LX 09.02.2026

Der Super Bowl wird auch in seiner 60. Ausgabe zum Schaulaufen zahlreicher Promis. Mit dabei ist in San Francisco auch Tennis-Legende Roger Federer.

Die Seattle Seahawks machen im 60. Super Bowl mit den New England Patriots kurzen Prozess. Das Team aus dem Nordwesten der USA gewinnt deutlich mit 29:13.

Das Endspiel der NFL fand im Levi's Stadium in San Francisco statt. In demselben Stadion, in dem die Schweizer Nati im kommenden Sommer an der WM gegen Katar aufläuft.

Mit Tennis-Legende Roger Federer war bereits am Sonntag ein Schweizer vor Ort. Der 44-Jährige sprach vor der Partie über seinen zweiten Besuch an einem Super Bowl (siehe Video oben) und wurde später von Kameras am Spielfeldrand eingefangen.

