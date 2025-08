Luis Dias bei Bayern München vorgestellt: «Ich möchte den Fussball geniessen»

STORY: Seit Mittwochmorgen ist Luis Diaz offiziell Spieler des FC Bayern München. Der kolumbianische Stürmer unterschrieb in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Diaz kommt vom FC Liverpool nach München. Laut Medienberichten zahlt der deutsche Rekordmeister für den Wechsel bis zu 75 Millionen Euro inklusive Boni. Diaz ist damit der drittteuerste Transfer der Münchener Klubgeschichte. Nach Harry Kane und Lucas Hernandez. Für Bayern sei Diaz ein absoluter Wunschspieler gewesen, sagt Sportvorstand Max Eberl. Die Fans könnten sich auf einen aussergewöhnlichen Spieler freuen. O-Ton Max Eberl, Sportvorstand: «Ein Transfer zwischen Liverpool und FC Bayern, zwischen zwei so grossen Clubs, ist nicht einfach. Der kann nur funktionieren, wenn alle dahinterstehen. Das waren wir bei Bayern, von sportlicher Leitung, über Führung, über Aufsichtsrat. Alle wollten diesen Transfer realisieren. Und daran haben wir hartnäckig gearbeitet. Wir haben teilweise uns auch amüsiert, wer uns alles abgesagt hat, wer bei uns auf der Liste stand. Das war teilweise sehr, sehr amüsant. Aber wir waren total fokussiert auf Luis. Und jetzt sind wir sehr, sehr froh, dass Luis hier ist. Und er wird uns sofort einen Impact geben, weil, er ist 28 Jahre. Er hat geleistet auf allerhöchstem Niveau, er weiss, wie Erfolge gehen. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass er jetzt in München ist.» Luis Diaz hat in Liverpool in 148 Spielen 41 Tore geschossen. Er ist flexibel im Sturm einsetzbar, bevorzugt auf der linken Aussenposition. Er gilt als Mentalitätsspieler, der nie aufgibt. Und der Spass an seiner Arbeit hat. O-Ton Luis Diaz, Stürmer: «Ich möchte den Fussball geniessen, ich habe immer ein Lächeln auf den Lippen. Ich möchte jeden Augenblick geniessen, den mir das Leben einfach gibt. Und das ist meine Persönlichkeit, die ich habe. Ich versuche immer, mit dieser Freude dabei zu sein. In jedem Spiel, in jedem Training. Ich habe auf dem Feld einen starken Charakter. Ich versuche immer, ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Und in einem so grossen Verein möchte ich einfach ein freundlicher Typ sein.» Mit der Verpflichtung von Diaz sieht Max Eberl seine Arbeit als Kaderplaner erst einmal erledigt. Natürlich werde man aber schauen, was der Markt noch hergebe. Und ja: Bei Nick Woltemade gebe es keinen neuen Sachstand.

31.07.2025