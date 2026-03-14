Roman Mityukov schwimmt stark in Lausanne. Keystone

Der Genfer Schwimmer Roman Mityukov hat am Lausanne Swim Cup über 200 Meter Rücken ein Ausrufezeichen gesetzt. Er siegte überlegen in Jahresweltbestzeit.

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Der 25-jährige Olympia-Bronzemedaillengewinner von Paris dominierte am Freitagabend in seiner Paradedisziplin. Am ersten Tag des internationalen Schwimm-Meetings in der Vaudoise Aréna in Lausanne schlug Mityukov im hochkarätig besetzten Final über 200 Meter Rücken in 1:56,07 Minuten an.

Damit sicherte er sich nicht nur den Sieg und einen Meetingrekord, sondern stellte auch die aktuell schnellste Zeit des Jahres weltweit auf. Die Konkurrenz liess der Genfer dabei weit hinter sich: Platz zwei ging mit über drei Sekunden Rückstand an den Franzosen Mewen Tomac (1:59,25), Dritter wurde der Italiener Thomas Ceccon (1:59,61).