Hintermann sagt Tschüss Auch diese Top-Sportler traten überraschend zurück

Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereits, mit meinem Leben zu spielen» Niels Hintermann gibt im Rahmen der Abfahrt von Courchevel vor laufender Kamera seinen Rücktritt bekannt. 13.03.2026

Niels Hintermann gibt vor der SRF-Kamera seinen Rücktritt bekannt. Doch der Schweizer Speed-Spezialist ist nicht der erste Top-Sportler, der die grosse Sportbühne früher als erwartet verlässt.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Niels Hintermann beendet überraschend vor laufender Kamera seine Karriere.

Matthias Mayer verkündete einst ebenfalls im TV vor Rennbeginn seinen Rücktritt.

Nico Rosberg und Ashleigh Barty traten auf ihrem Karrierehöhepunkt ab. Mehr anzeigen

«Ich bin fertig mit Skifahren. Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben so zu riskieren, wie ich es müsste. Ich habe durch die Therapie ein zweites Leben geschenkt bekommen und damit möchte ich nicht herumspielen.» Mit diesen Worten beendet Niels Hintermann überraschend vor laufender Kamera seine Karriere. Doch der erst 30-jährige Speed-Spezialist ist nicht der erste Sportler, der plötzlich von der grossen Sportbühne abtritt. Eine Auswahl:

Pirmin Zubriggen

Mit damals gerade einmal 27 Jahren gab Pirmin Zubriggen 1990 nach seinem vierten Gesamtweltcup-Sieg seinen Rücktritt bekannt. Während seiner Karriere gewann der Schweizer Skirennfahrer 40 Weltcuprennen und konnte Siege in allen Disziplinen einfahren. In den 80er-Jahren durfte er sich über neun WM-Medaillen freuen und holte bei Olympia in Calgary die Goldmedaille.

Pirmin Zubriggen gilt als einer der besten Schweizer Skirennfahrer aller Zeiten. sda

Ashleigh Barty

Zu Beginn des Jahres gewann Barty noch die Australian Open und feierte damit den dritten Grand-Slam-Sieg ihrer Karriere. Es sollte auch der letzte bleiben. Denn die damalige Nummer 1 der Damen-Tennis-Welt entschied sich mit 25 Jahren dazu, ihre Karriere zu beenden. «Ich habe das nicht mehr in mir. Den physischen Antrieb, dieses emotionale Verlangen und alles, was es braucht, um dich selbst der absoluten Spitze zu stellen. Ich bin verbraucht.» Mit diesen Worten begründete die Australierin ihren Rücktritt damals.

Ashleigh Barty trat auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ab. sda

Eric Cantona

Der französische Fussball-Star beendet im Mai 1997 mit 30 Jahren seine Karriere. Der exzentrische Franzose, der auch abseits des Fussballfeldes immer wieder für Schlagzeilen sorgte, begründete seinen Rücktritt mit dem Wunsch, sich anderen Leidenschaften widmen zu wollen, da Fussball für ihn zur Routine geworden war.

Eric Cantona gehörte zu den besten Fussball-Spielern seiner Generation. Getty Images

Nico Rosberg

«Ich spüre eine grosse Erleichterung. In den nächsten Wochen werde ich bestimmt noch mehr verstehen, was und wie dieses Jahr alles passiert ist. Danach werde ich das nächste Kapitel in meinem Leben aufschlagen. Ich bin gespannt, was es bereithält für mich», schrieb Nico Rosberg 2016 auf seiner Facebook-Seite. Kurz nach dem Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft beendete der damals 31-jährige Deutsche seine Karriere.

Nach dem grössten Erfolg seiner Karriere trat Nico Rosberg mit 31 Jahren zurück. (Archivbild) picture alliance / dpa

Magdalena Neuner

Jahrelang dominierte die Deutsche den Biathlon-Zirkus. 12 Goldmedaillen holte Magdalena Neuner bei Weltmeisterschaften und ist damit Rekordtitelträgerin der Damen. Zudem konnte sie dreimal den Gesamtweltcup gewinnen und zwei olympische Goldmedaillen feiern. Dies alles gelang ihr, obwohl sie bereits mit 25 Jahren, Anfang 2012, ihre aktive Karriere beendete.

Für Magdalena Neuner war Ruhpolding 2012 ihre letzte WM. (Archivbild) picture alliance / dpa

Matthias Mayer

Ende Dezember 2022 beendete Matthias Mayer, der damals 32-Jährige, überraschend seine Karriere. Nach der Besichtigung der Piste in Bormio sagte der Österreicher im ORF: «Ich habe in den letzten Tagen nachgedacht, und ich muss sagen, für mich ist es Zeit, dass ich aus dem alpinen Weltcup zurücktrete.» Zum anschliessend stattfindenden Rennen trat der dreifache Olympiasieger bereits nicht mehr an.