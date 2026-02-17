  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Paralympisches Komitee bestätigt Russen und Belarussen dürfen unter ihrer Flagge teilnehmen

SDA

17.2.2026 - 17:38

Die russische Flagge darf an den Paralympischen Spielen gehisst werden.
Die russische Flagge darf an den Paralympischen Spielen gehisst werden.
Keystone

Sechs russische und vier belarussische Athleten dürfen unter ihrer Flagge an den Paralympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina teilnehmen.

Keystone-SDA

17.02.2026, 17:38

17.02.2026, 18:05

Dies teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Dienstag der AFP mit. Dieser Entscheid markiert die Rückkehr zweier Nationen, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgeschlossen worden waren.

Die Athleten würden wie die «jedes anderen Landes» behandelt werden, sagte Craig Spence vom IPC gegenüber AFP. Sie dürfen also mit ihren Flaggen einmarschieren, die Farben ihres Landes tragen und gegebenenfalls ihre Hymne hören.

Olympia 2026 im Ticker. Gremaud gibt nach ihrem Sturz ein Update ++ Aerials-Quali und Slopestyle-Final vertagt

Olympia 2026 im TickerGremaud gibt nach ihrem Sturz ein Update ++ Aerials-Quali und Slopestyle-Final vertagt

Mehr Videos aus dem Ressort

Beat Hefti: «Darum fahren wir im Bob der Konkurrenz nur noch hinterher»

Beat Hefti: «Darum fahren wir im Bob der Konkurrenz nur noch hinterher»

26.01.2026

Meistgelesen

Seniorin verliert Altersvorsorge – wegen 10 Zentimetern
Russland droht mit Kriegsmarine zum Schutz seines Seehandels
Rast und Holdener im Kampf gegen das historische Debakel
McGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»
Gigantische Lawine bei Täsch VS +++ Video zeigt Lawinen-Abgang bei Saas-Fee

Videos aus dem Ressort

Galatasaray schlägt zurück – Spiel wieder ausgeglichen

Galatasaray schlägt zurück – Spiel wieder ausgeglichen

17.02.2026

Koopmeiners stellt sehenswert auf 2:1 für Juventus

Koopmeiners stellt sehenswert auf 2:1 für Juventus

17.02.2026

Koopmeiners mit dem postwendenden Ausgleich für Juve

Koopmeiners mit dem postwendenden Ausgleich für Juve

17.02.2026

Galatasaray schlägt zurück – Spiel wieder ausgeglichen

Galatasaray schlägt zurück – Spiel wieder ausgeglichen

Koopmeiners stellt sehenswert auf 2:1 für Juventus

Koopmeiners stellt sehenswert auf 2:1 für Juventus

Koopmeiners mit dem postwendenden Ausgleich für Juve

Koopmeiners mit dem postwendenden Ausgleich für Juve

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Olympia-Splitter. Von fluchenden Deutschen und einem Olympiasieger mit Vaterfreuden

Olympia-SplitterVon fluchenden Deutschen und einem Olympiasieger mit Vaterfreuden

Olympia-Splitter. Platz 107 als gefühlter Sieg und Wirbel um einen Zeigefinger

Olympia-SplitterPlatz 107 als gefühlter Sieg und Wirbel um einen Zeigefinger

Pferderennen. Totaler Triumph für den Stall Allegra

PferderennenTotaler Triumph für den Stall Allegra