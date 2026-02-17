Die russische Flagge darf an den Paralympischen Spielen gehisst werden. Keystone

Sechs russische und vier belarussische Athleten dürfen unter ihrer Flagge an den Paralympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina teilnehmen.

Keystone-SDA SDA

Dies teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Dienstag der AFP mit. Dieser Entscheid markiert die Rückkehr zweier Nationen, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgeschlossen worden waren.

Die Athleten würden wie die «jedes anderen Landes» behandelt werden, sagte Craig Spence vom IPC gegenüber AFP. Sie dürfen also mit ihren Flaggen einmarschieren, die Farben ihres Landes tragen und gegebenenfalls ihre Hymne hören.

