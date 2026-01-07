  1. Privatkunden
Für 306'000 Franken Ryan Lochte versteigert drei olympische Goldmedaillen

SDA

7.1.2026 - 16:41

Ryan Lochte gewann in Rio mit der 4x200m-Crawl-Staffel Gold.
Keystone

Der sechsmalige Schwimm-Olympiasieger Ryan Lochte hat drei olympische Goldmedaillen für insgesamt 385'520 Dollar versteigert, umgerechnet entspricht das gut 306'000 Franken.

Keystone-SDA

07.01.2026, 16:47

Die höchste Summe – nämlich 183'000 Dollar (rund 145'000 Franken) – zahlte ein Käufer für das Edelmetall, das Lochte für den Titel mit der Crawl-Staffel der USA bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking erhielt. Zudem trennte sich der 41-Jährige von zwei weiteren Goldmedaillen, die er 2004 in Athen und 2016 in Rio mit der Staffel gewonnen hatte.

2022 hatte Lochte bereits seine sechs olympischen Bronze- und Silbermedaillen für eine Auktion zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen sollten damals einem guten Zweck zugutekommen.

