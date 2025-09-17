  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rasante Entwicklung der Serie SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen – heute kommen die Leute zu uns»

Tobias Benz

17.9.2025

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

12.09.2025

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

Redaktion blue Sport

17.09.2025, 15:44

Nach dem Rennwochenende in Saint-Tropez gastiert SailGP erstmals in der Schweiz: Am 20. und 21. September 2025 tragen die Teams den Rolex Switzerland Sail Grand Prix auf dem Genfersee aus – zwei Tage voller Highspeed-Spektakel in der Westschweiz.

Die Rennen werden live im Free-TV auf blue Zoom übertragen.

Segeln: Switzerland SailGP - Renntag 1
Segeln: Switzerland SailGP - Renntag 1

Sa 20.09. 20:30 - 22:00 ∙ blue Zoom D ∙ 90 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Das könnte dich auch interessieren

Premiere in der Schweiz steht bevor. SailGP rüstet auf: Neue Ruder für mehr Tempo und Sicherheit

Premiere in der Schweiz steht bevorSailGP rüstet auf: Neue Ruder für mehr Tempo und Sicherheit

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

01.07.2025

Meistgelesen

Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast
Mosers Medaillentraum geplatzt ++ Ehammer fehlen drei Zentimeter für Bronze
Passagierflugzeug kommt Trumps Air Force One viel zu nahe
Diesen Royal erkennst du garantiert nicht wieder
Trump in Windsor Castle eingetroffen – Melanias Augen bleiben uns verborgen

Mehr blue Sport

Inter-Goalie in der Kritik. Zubi über Sommer: «Er muss mit Leistungen wieder zurückkommen»

Inter-Goalie in der KritikZubi über Sommer: «Er muss mit Leistungen wieder zurückkommen»

Ab dem nächsten Heimspiel. Der FC Basel schränkt das Rauchen im St. Jakob-Park ein

Ab dem nächsten HeimspielDer FC Basel schränkt das Rauchen im St. Jakob-Park ein

24 Tore und Nachspielzeit-Wahnsinn. Warum Juve-Star Locatelli seinen Kardiologen aufsuchen sollte

24 Tore und Nachspielzeit-WahnsinnWarum Juve-Star Locatelli seinen Kardiologen aufsuchen sollte

«Vielleicht Marketing?». Trikot-Fauxpas bei Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy

«Vielleicht Marketing?»Trikot-Fauxpas bei Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy

Nach Blamage gegen Qarabağ. José Mourinho wieder in Portugal –  «The Special One» soll Benfica retten

Nach Blamage gegen QarabağJosé Mourinho wieder in Portugal –  «The Special One» soll Benfica retten