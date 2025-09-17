SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns» Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne. 12.09.2025

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Nach dem Rennwochenende in Saint-Tropez gastiert SailGP erstmals in der Schweiz: Am 20. und 21. September 2025 tragen die Teams den Rolex Switzerland Sail Grand Prix auf dem Genfersee aus – zwei Tage voller Highspeed-Spektakel in der Westschweiz.

Die Rennen werden live im Free-TV auf blue Zoom übertragen.

