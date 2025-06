Maud Jayet: «Uns fehlt noch die Konstanz» Maud Jayet ist die Strategin an Board von «SuisseTeam SailGP». Nach spürbaren Fortschritten ihres Teams, freut sie sich auf die Rennen in New York. 06.06.2025

Nach fast drei Monaten Pause geht der SailGP in New York in die nächste Runde. Seit dem letzten Rennwochenende wurde eine technische Neuheit eingeführt und zwei berühmte Persönlichkeiten sind als Investoren eingestiegen.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Das letzte Rennen in San Francisco gab lange von sich zu reden. Nicht nur wegen des Renngeschehens selbst, sondern wegen eines Vorfalles rund um das australische Boot. Kurz vor dem Start klappte plötzlich der Mast zusammen. Glücklicherweise blieb die Besatzung unverletzt, stand aber gemäss dem Fahrer Tom Slingsby unter Schock.

Dieser Vorfall zog Konsequenzen mit sich. Die ganze Flotte wurde untersucht und es wurden gewisse Mängel an den Segeln gefunden, weswegen die Rennen in Rio de Janeiro von Anfang Mai aus Sicherheitsgründen abgesagt werden mussten.

Für das Rennwochenende in New York wurde für alle Boote ein neuer Segel konzipiert, der für mehr Sicherheit sorgen soll. Der SailGP-CEO Russell Coutts zeigt sich in einer Medienmitteilung zuversichtlich: «Die neuen Komponenten der Segel sind aus Aluminium Nomex, weshalb sie doppelt so stark sein sollten.»

Neben der technischen Neuheit hat ein Team des SailGP auch neue berühmte Investoren zu vermelden. Die beiden Schauspieler Hugh Jackman und Ryan Reynolds steigen beim australischen Team ein und sind neu Mitinhaber.

Für Reynolds ist es nicht die erste Investition in ein Sport-Team. Seit 2020 ist er Mitinhaber des walisischen Fussballvereins Wrexham AFC und seit 2023 ist er Teil einer Investoren-Gruppe, die rund 200 Millionen Euro ins Formel-1-Team Alpine investiert hat.

«Es ist unglaublich, wenn wir fünf Jahre zurückdenken, als wird dieses neue Abenteuer gestartet haben. Nun, fünf Jahre später, sind wir hier. (...) Es ist ein tolles Kapitel, das wir starten», freut sich der Fahrer des australischen Boots Tom Slingsby.

Schockmoment in San Francisco