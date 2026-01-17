Die besten Segler der Welt kämpfen in Perth um den Sieg. IMAGO/Action Plus

Spektakulärer Auftakt zur SailGP-Saison 2026: Die Rennserie debütierte vor der historischen Hafenstadt Fremantle. Nach dem ersten Renntag sind in Perth gleich drei Teams punktgleich. Weniger gut lief es der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die aufregendste Regatta-Serie der Welt startete am Samstag in Perth. Beim SailGP in Australien sind nach dem ersten Renntag gleich drei Teams punktgleich.

Schlecht lief für die Schweiz. Nach nur etwas mehr als eine Minute kollidierte man mit dem neuseeländische Team Black Foils, wodurch das Rennen für beide Teams beendet war, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte.

Am Sonntag findet der zweite Renntag statt. Hoffentlich ist bis dahin der Schweizer Katamaran wieder bereit.

Adrenalingeladene Rennen, spektakuläre Schauplätze, rivalisierende Nationenteams und atemberaubende Geschwindigkeiten. Der SailGP wird dieses Wochenende in Australien lanciert.

Die Tabelle nach dem 1. Renntag in Perth

Daten & Austragungsorte 2026 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth

14. & 15. Februar | Race #2 | Auckland

28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney

11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro

9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda

30. & 31. Mai | Race #6 | New York

21. & 21. Juni | Race #7 | Halifax

25. & 26. Juli | Race #8 | Portsmouth

22. & 23. August | Race #9 | Sassnitz

August oder September | Race #10 | Spain (tbc)

19. & 20. September | Race #11 | Genf

21. & 22. November | Race #12 | Dubai Mehr anzeigen

