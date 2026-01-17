  1. Privatkunden
SailGP in Perth Drei Teams punktgleich beim Saisonauftakt – Schweiz crasht

Patrick Lämmle

17.1.2026

Die besten Segler der Welt kämpfen in Perth um den Sieg.
Die besten Segler der Welt kämpfen in Perth um den Sieg.
IMAGO/Action Plus

Spektakulärer Auftakt zur SailGP-Saison 2026: Die Rennserie debütierte vor der historischen Hafenstadt Fremantle. Nach dem ersten Renntag sind in Perth gleich drei Teams punktgleich. Weniger gut lief es der Schweiz. 

Redaktion blue Sport

17.01.2026, 21:00

17.01.2026, 22:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die aufregendste Regatta-Serie der Welt startete am Samstag in Perth. Beim SailGP in Australien sind nach dem ersten Renntag gleich drei Teams punktgleich.
  • Schlecht lief für die Schweiz. Nach nur etwas mehr als eine Minute kollidierte man mit dem neuseeländische Team Black Foils, wodurch das Rennen für beide Teams beendet war, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte. 
  • Am Sonntag findet der zweite Renntag statt. Hoffentlich ist bis dahin der Schweizer Katamaran wieder bereit.
  • blue Zoom überträgt auch in der neuen Saison alle Rennen.


Adrenalingeladene Rennen, spektakuläre Schauplätze, rivalisierende Nationenteams und atemberaubende Geschwindigkeiten. Der SailGP wird dieses Wochenende in Australien lanciert.

Auch in diesem Jahr siehst du alle SailGP-Rennen im Free-TV auf blue Zoom.

Die Tabelle nach dem 1. Renntag in Perth

Daten & Austragungsorte 2026

  • 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth
  • 14. & 15. Februar  | Race #2 | Auckland
  • 28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney
  • 11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro
  • 9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda
  • 30. & 31. Mai | Race #6 | New York
  • 21. & 21. Juni  | Race #7 | Halifax
  • 25. & 26. Juli  | Race #8 | Portsmouth
  • 22. & 23. August  | Race #9 | Sassnitz
  • August oder September | Race #10 | Spain (tbc)
  • 19. & 20. September | Race #11 | Genf
  • 21. & 22. November  | Race #12 | Dubai


Aus dem Archiv

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

12.09.2025

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

01.07.2025

