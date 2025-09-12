  1. Privatkunden
Premiere in der Schweiz steht bevor SailGP rüstet auf: Neue Ruder für mehr Tempo und Sicherheit

Jan Arnet

12.9.2025

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

12.09.2025

SailGP hat einen grossen Schritt in Sachen Technologie und Sicherheit angekündigt: Pünktlich zum Grand Prix in Saint-Tropez werden neue Hochgeschwindigkeits-Ruder eingeführt. 

Redaktion blue Sport

12.09.2025, 09:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neu setzt SailGP auf schlankere, effizientere Hochgeschwindigkeits-Ruder – mit besserer Kontrolle und späterer Kavitation (erst ab 106 km/h statt 83 km/h).
  • Zudem soll ein automatisches Foil-Schutzsystem bei extremen Manövern Belastungen abfangen und Crews sowie Material zusätzlich schützen.
  • Nach dem Renn-Wochenende in Frankreich folgt am 20./21. September 2025 der erste SailGP-Event auf dem Genfersee.
  • blue Zoom überträgt alle SailGP-Rennen live im Free-TV. Das erste Rennen in Saint-Tropez startet am Freitag um 13:30 Uhr.
Mehr anzeigen

Seit Januar 2024 testete und entwickelte das SailGP-Team die neuen Ruder, die nun in Saint-Tropez erstmals von allen zwölf Nationalteams eingesetzt werden. Die neuen Modelle sind schlanker, länger und verfügen über effizientere Flügel. Sie sollen bei hohen Geschwindigkeiten mehr Stabilität und bei Leichtwind bessere Flug-Performance liefern.

Besonders entscheidend: Der sogenannte Kavitationseffekt – Blasenbildung am Ruder, die das Boot unkontrollierbar machen kann – tritt neu erst bei über 106 km/h auf. Bislang begann er schon bei rund 83 km/h. Das bedeutet mehr Sicherheit und weniger Risiko für Materialschäden.

Ein wichtiger Schritt, da die Boote immer schneller werden. Zuletzt wurde in Sassnitz ein neuer Temporekord aufgestellt: Das ROCKWOOL Denmark SailGP Team kam auf eine Geschwindigkeit von 103,93 km/h.

Software als Schutzschild

Parallel dazu wird in Saint-Tropez eine neue Software getestet. Sie erkennt automatisch, wenn ein F50 in einer Hochgeschwindigkeits- und Hochlast-Situation segelt. In diesem Moment verändert das System den Winkel des Foils, um die Belastung zu reduzieren und Schäden zu verhindern.

«Kein System ersetzt die Erfahrung der Crews. Aber diese Innovation schafft zusätzliche Sicherheit für die Seglerinnen und Segler sowie das Material», sagt SailGP-CEO Sir Russell Coutts.

Live Segeln: France SailGP - Renntag 1
Live Segeln: France SailGP - Renntag 1

Fr 12.09. 13:30 - 15:00 ∙ blue Sport Live ∙ Live Segeln: France SailGP - Renntag 1

Mit tv.blue.ch mieten

Hightech-Team hinter den Kulissen

Mehr als 100 Spezialistinnen und Spezialisten – darunter Ingenieure, Designer und Bootsbauer – arbeiten für SailGP Technologies. Das im Frühling eröffnete Hightech-Zentrum in Southampton (UK) ist mit Investitionen von 10 Millionen Dollar ausgestattet und treibt die Weiterentwicklung der F50-Flotte voran.

Zuletzt reparierte das Team in Rekordzeit die Boote der USA und Brasiliens, die beim Event in Sassnitz schwer beschädigt worden waren. Beide Katamarane sind rechtzeitig für den Start in Südfrankreich wieder im Einsatz.

Blick nach Genf

Nach dem Rennwochenende in Saint-Tropez gastiert SailGP erstmals in der Schweiz: Am 20. und 21. September 2025 tragen die Teams den Rolex Switzerland Sail Grand Prix auf dem Genfersee aus – zwei Tage voller Highspeed-Spektakel in der Westschweiz.

Die Schweizer können dabei auf einen Erfolg des Team Switzerland hoffen. Beim letzten Rennen in Sassnitz (DE) konnte die Crew um Sébastien Schneiter nach langer Durststrecke endlich mal wieder ein Rennen gewinnen. 

blue Zoom überträgt alle SailGP-Rennen live im Free-TV. Das erste Rennen in Saint-Tropez startet am Freitag um 13:30 Uhr.

