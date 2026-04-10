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Kampfansage von Schwingerkönig Orlik «Ich bin extrem gut für die Saison vorbereitet»

Linus Hämmerli

10.4.2026

Schwingerkönig Orlik blickt auf die bevorstehende Saison

Schwingerkönig Orlik blickt auf die bevorstehende Saison

Armon Orlik bestreitet seine erste Saison als Schwingerkönig. Mit blue Sport spricht der Bündner über gelungene Vorbereitungen und ein bevorstehendes Highlight seiner Karriere.

25.03.2026

Im Schwingsport steht die Freiluftsaison an. Die Schwergewichte haben über den Winter in den Kellern hart geschuftet – darunter auch Schwingerkönig Armon Orlik. Mit blue Sport blickt er auf die bevorstehende Saison, in der er unter anderem die Berner ärgern will.

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Linus Hämmerli, Julian Barnard, Evita Rauber

10.04.2026, 11:50

10.04.2026, 11:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Armon Orlik startet am kommenden Sonntag in seine erste Saison als Schwingerkönig.
  • Im Schwingerjahr 2026 stehen für Orlik einige Highlights an. Neben dem Kilchberger-Schwinget blickt er mit grosser Vorfreude dem Bernisch-Kantonalen entgegen. Orlik spricht bei blue Sport von einem «Highlight» seiner Karriere.
  • An seiner Einstellung ändert das König-sein nichts: «Ich freue mich einfach darauf, Leistung zu zeigen.»
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Zum Startschuss der Freiluftsaison beim Schwingen sind alle Augen auf Armon Orlik gerichtet. Der Bündner bestreitet seine erste Saison als Schwingerkönig.

In Mollis hievte sich der 30-Jährige vergangenen August auf den Schwingerthron, nachdem er neun Jahre zuvor den Coup haarscharf verpasste. Damals unterlag er im Schlussgang in Estavayer-le-Lac Matthias Glarner.

Aus der bitteren Niederlagen von 2016 zog Orlik seine Lehren: «Früher hatte ich mehr Risiko genommen. Ich habe dann gelernt, im Wettkampf das zu machen, was nötig ist – nicht das, was schön aussieht», sagt er bei blue Sport. Im Glarnerland setzte Orlik das Gelernte konsequent um und wurde zum König.

Mini-Dämpfer in der Vorbereitung

Den ersten Ernstkampf in diesem Jahr verpasste er wegen einer leichten Erkältung. «Ich hätte natürlich gerne schon etwas für die Saison mitgenommen», erklärt er. Dass er Ende Februar beim Hallenschwinget in Untervaz nicht teilnehmen konnte, beunruhige ihn aber nicht.

Mittlerweile ist Orlik wieder auf dem Damm: «Ich fühle mich im Training sehr gut und jetzt kann ich die Schwingfeste im April nutzen, um die Vorbereitungen fertig zu machen.»

Grosse Vorfreude auf den Gast-Auftritt im Wankdorf

Der bevorstehenden Saison blickt Orlik mit funkelnden Augen entgegen: «Ich freue mich sehr auf das, was kommt. Ich bin extrem gut vorbereitet.» Eine Kampfansage des Königs, die von der Nordostschweiz aus westwärts geht. «Ich freue mich sehr auf das Bernisch-Kantonale», sagt er über seinen Auftritt im Wankdorf, auf den er sich neben jenem am Kilchberger-Schwinget am meisten freut. «Wir gehen dort als Trio hin – mit Samuel Giger, Werner Schlegel und mir. Wir sind alle sehr motiviert.»

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Orlik ist sich bewusst: Gegen Fabian Staudenmann, Michael Moser und Co. wird das alles andere als ein Zuckerschlecken. «Das wird sicher ein sehr strenges Schwingfest mit einer harten Einteilung. Aber die Kulisse im Wankdorf in Bern ist speziell. Das ist ein Highlight in der Karriere und ich bin sehr dankbar, dass ich dort teilnehmen darf.»

Neue Bezeichnung, gleiche Manier

Dass Orlik nun als Schwingerkönig am Start steht, ändert nichts an seiner Einstellung. «Das Schwingen macht mir weiterhin Spass. Ich freue mich einfach darauf, Leistung zu zeigen.»

Und eine erste Duftmarke kann Armon Orlik am kommenden Sonntag setzen. Beim Frühjahrsschwinget in Untervaz steigt er erstmals in diesem Jahr in den Sägemehlring.

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