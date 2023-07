Samuel Giger bejubelt seinen Sieg auf dem Brünig. Bild: Keystone

Samuel Giger gewinnt erstmals das Bergkranzfest auf dem Brünig. Er bezwingt im Schlussgang den Thurgauer Vereinskameraden Domenic Schneider nach 71 Sekunden. Schwingerkönig Joel Wicki gibt am Mittag verletzt auf.

Es hätte in Wickis Abwesenheit auch auf einen Schlussgang zwischen Giger und dem Saisondominator Fabian Staudenmann hinauslaufen können. Giger und Staudenmann stellten – nicht unerwartet – im Anschwingen. Den Unterschied machten die Duelle der beiden gegen Joel Ambühl aus. Staudenmann biss sich am Luzerner Eidgenossen die Zähne aus und stellte, während Giger Ambühl in dem für die Schlussgang-Teilnahme entscheidenden 5. Gang nach kurzer Gangdauer souverän bezwang.

Der dreifache Saisonsieger Domenic Schneider verdiente sich die Schlussgang-Qualifikation mit einem Sieg im 5. Gang gegen Matthias Aeschbacher. Der Emmentaler gewann am Vormittag alle drei Gänge, liess sich danach jedoch vom Mitfavoriten Pirmin Reichmuth in ein Remis zwingen. Reichmuth seinerseits büsste seine Chancen auf den Festsieg ebenfalls im 5. Gang ein, als er sich am Boden von Bernhard Kämpf bezwingen liess.

29 Kranzfeste mit 25 Jahren

Samuel Giger hat, obwohl erst 25 Jahre alt, nunmehr 29 Kranzfeste gewonnen, neun davon an Bergkranzfesten. Fabian Staudenmann hätte mit einem weiteren Triumph den Rekord von acht Kranzfestsiegen in einer Saison egalisieren können, den Jörg Abderhalden im Jahr 2004 aufstellte. Staudenmann hat noch den Saisonhöhepunkt, das Unspunnenfest in Interlaken, vor sich. Dort werden allerdings paradoxerweise keine Kränze abgegeben.

Joel Wicki musste seinen Wettkampf nach dem dritten Gang verletzt abbrechen. Wicki verletzte sich in diesem dritten Gang gegen den 18-jährigen Emmentaler Michael Moser, den er nicht bezwingen konnte, am Ellbogen. Wie gravierend die Verletzung ist, wird sich weisen.

Es ist auch möglich, dass Joel Wicki vorsorglich aufgab, um die Teilnahme am Unspunnenfest vom 27. August nicht zu gefährden. Im Anschwingen gewann Wicki das Spitzenduell gegen Armon Orlik auf überzeugende Weise schon nach wenigen Sekunden.

plh, sda