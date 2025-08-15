  1. Privatkunden
Spitzenpaarungen auf der Schwägalp Samuel Giger kennt für den letzten Ernstkampf vor dem ESAF seinen Gegner

Linus Hämmerli

15.8.2025

Samuel Giger bestreitet auf der Schwägalp seinen letzten Ernstkampf vor dem ESAF.
KEYSTONE

Auf der Schwägalp findet das letzte Bergkranzfest der Saison statt. Die Nordostschweizer Schwergewichte messen sich zwei Wochen vor dem Eidgenössischen gegen die Gäste aus der Innerschweiz.

15.08.2025, 15:30

15.08.2025, 15:33

Die Spitzenpaarungen auf der Schwägalp

  • Lario Kramer – Damian Ott
  • Samuel Giger – Michael Gwerder
  • Lukas Bissig – Werner Schlegel
  • Marc Lustenberger – Domenic Schneider
  • Marcel Räbsamen – Noe Van Messel
  • Romain Collaud – Martin Hersche
  • Samir Leuppi – Marco Reichmuth
  • Steve Duplan – Marco Good
  • Martin Roth – Alex Schuler
  • Fabian Kindlimann – Samuel Schwyzer
Auf der Schwägalp findet das letzte Bergkranzfest statt, bevor es Ende August mit dem Saisonhöhepunkt in Mollis GL losgeht. Vor dem Eidgenössischen im Glarnerland steigen Samuel Giger, Damian Ott und Co. noch ein letztes Mal für einen Ernstkampf in den Sägemehlring. Sie empfangen die Gäste aus der Innerschweiz, die ohne ihre Aushängeschilder Joel Wicki und Pirmin Reichmuth anreisen.

Im 1. Gang bekommt es Samuel Giger mit Michael Gwerder zu tun. Das Duell der beiden Eidgenossen gab es zuletzt vor fünf Jahren beim Berchtoldschwinget, als Giger platt gewann.

Damian Ott trifft eine Woche nach seinem Triumph beim Nordwestschweizer auf Lario Kramer. Das letzte Duell endete mit einem Gestellten – auf der Schwägalp.

Eine Premiere gibt es für Explosivschwinger Werner Schlegel und den Innerschweizer Lukas Bissig. Sie treffen erstmals aufeinander.

Das Fest auf der Schwägalp beginnt am kommenden Sonntagmorgen um 8 Uhr, blue Sport tickert live.

«Ich warte nicht gerne auf den Gegner». Darum liess sich Schwingstar Schlegel auf kurioses Psycho-Spielchen ein

«Ich warte nicht gerne auf den Gegner»Darum liess sich Schwingstar Schlegel auf kurioses Psycho-Spielchen ein

