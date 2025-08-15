Samuel Giger bestreitet auf der Schwägalp seinen letzten Ernstkampf vor dem ESAF. KEYSTONE

Auf der Schwägalp findet das letzte Bergkranzfest der Saison statt. Die Nordostschweizer Schwergewichte messen sich zwei Wochen vor dem Eidgenössischen gegen die Gäste aus der Innerschweiz.

Die Spitzenpaarungen auf der Schwägalp Lario Kramer – Damian Ott

Samuel Giger – Michael Gwerder

Lukas Bissig – Werner Schlegel

Marc Lustenberger – Domenic Schneider

Marcel Räbsamen – Noe Van Messel

Romain Collaud – Martin Hersche

Samir Leuppi – Marco Reichmuth

Steve Duplan – Marco Good

Martin Roth – Alex Schuler

Fabian Kindlimann – Samuel Schwyzer Mehr anzeigen

Auf der Schwägalp findet das letzte Bergkranzfest statt, bevor es Ende August mit dem Saisonhöhepunkt in Mollis GL losgeht. Vor dem Eidgenössischen im Glarnerland steigen Samuel Giger, Damian Ott und Co. noch ein letztes Mal für einen Ernstkampf in den Sägemehlring. Sie empfangen die Gäste aus der Innerschweiz, die ohne ihre Aushängeschilder Joel Wicki und Pirmin Reichmuth anreisen.

Im 1. Gang bekommt es Samuel Giger mit Michael Gwerder zu tun. Das Duell der beiden Eidgenossen gab es zuletzt vor fünf Jahren beim Berchtoldschwinget, als Giger platt gewann.

Damian Ott trifft eine Woche nach seinem Triumph beim Nordwestschweizer auf Lario Kramer. Das letzte Duell endete mit einem Gestellten – auf der Schwägalp.

Eine Premiere gibt es für Explosivschwinger Werner Schlegel und den Innerschweizer Lukas Bissig. Sie treffen erstmals aufeinander.

Das Fest auf der Schwägalp beginnt am kommenden Sonntagmorgen um 8 Uhr, blue Sport tickert live.

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop» Adrian Walther mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen. 22.05.2025

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Schwingjahr 2025 ordnet er alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter. 13.05.2025

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum Vor dem Eidgenössischen Schwingfest hat Nick Alpiger blue Sport in sein Elternhaus eingeladen. Das Porträt im Video. 01.05.2025