Giger: «Ich hab’s probiert» Das spektakulärste Duell des Tages zwischen Samuel Giger und Michael Moser endete ohne Sieger. In einem offenen Schlagabtausch suchten beide die Entscheidung, die Moser mit Ablauf der Gangdauer beinahe bewerkstelligte. Giger rettete sich schliesslich über die Brücke und die Zeit zum Gestellten. Damit dürfte er bereits aus der Entscheidung gefallen sein. 30.08.2025

Beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis GL sind vier Gänge durch. Samuel Giger, Michael Moser und Fritz Ramseier sprechen über Tag eins.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Tag eins beim ESAF ist durch.

Top-Favorit Samuel Giger ist in Lauerstellung. Er hält bei Halbzeit fest: «Ich habe in den Gängen getan, was ich konnte.»

Am Sonntag will Michael Moser einen drauflegen. Im 4. Gang hatte er um ein Haar Giger gebodigt. Ein attraktiver Kampf endete schliesslich gestellt.

Überflieger des Tages ist Fritz Ramseier mit vier Siegen. Morgen will er weiter Vollgas geben: «Ich hoffe, ich kann meinem Team helfen, so gut es geht. Morgen sind die Berner dran.» Mehr anzeigen

Samuel Giger ist mit zwei Siegen und zwei Gestellten nicht der überragende Mann beim ESAF, er bleibt aber in Lauerstellung. Vorwerfen will sich das Thurgauer Schwergewicht nach vier Gängen nichts: «Ich habe in den Gängen getan, was ich konnte. Ich war am kämpfen und ging Risiko ein.»

Risiko ging Giger insbesondere gegen den aufstrebenden Michael Moser ein. Beinahe lag der 27-Jährige auf dem Rücken. Mit all seiner Kraft konnte er die Niederlage noch abwenden.

Doch war Giger wirklich nicht unten? Eine Frage, auf die die Antworten unterschiedlich ausfallen. Geht es nach Protagonist Moser: «Ich hatte nicht das Gefühl, dass er unten war. Es ist gut, bis am Schluss dranzubleiben, bis man weiss, dass das Resultat wirklich gut ist.»

Michael Moser: «Ich glaube nicht, dass ich Giger am Boden hatte» Michael Moser muss sich am Samstag mit Samuel Giger und auch König Wicki messen. Für den 20-jährigen Berner ist die harte Einteilung aber eher eine Ehre. 30.08.2025

Für Moser war der spektakuläre 4. Gang gegen Giger «ein intensiver Gang». Gegen Joel Wicki war der 20-jährige Berner im 1. Gang noch harmloser. Er verlor. Dass er am ersten Tag mit Wicki und Giger gleich zwei der Top-Favoriten auf dem Notenblatt hat, ehre ihn. Abschliessend hält er fest: «Ich muss morgen sicher nochmals einen drauflegen.»

Ramseier: Am Montag krank, am Samstag der Überflieger

Ob auch Fritz Ramseier morgen einen drauflegen kann? Mit vier Siegen ist der 31-Jährige völlig überraschend an zweiter Stelle in der Rangliste anzutreffen. «Ich bin zufrieden», sagt er bei Halbzeit. Als Nicht-Eidgenosse bodigte er mit Sven Schurtenberger, Damian Ott und Joel Strebel sensationell drei Schwergewichte.

Anfangs Woche sei Ramseier noch krank gewesen und sei deswegen ohne Druck nach Mollis gekommen. Und ohne Druck hat er abgeliefert. Für Sonntag ist er zuversichtlich: «Ich hoffe, ich kann meinem Team helfen, so gut es geht. Morgen sind die Berner dran.»

Ramseier: «Morgen sind die Berner dran» Nach dem ersten Tag des Eidgenössischen Schwingfests in Mollis führt Werner Schlegel vor Überraschungsmann Fritz Ramseier. Dieser zeigt sich im Interview bescheiden jedoch zufrieden. 30.08.2025

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt» Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König? 29.08.2025