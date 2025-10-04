«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot Wie fühlt sich eine Fahrt an auf einem Segelboot der «Formel 1 der Meere»? blue News-Redaktor Laurent Morel hat’s ausprobiert. 12.09.2025

In Cádiz, Spanien, findet am Samstag und Sonntag das vorletzte Rennwochenende des SailGP statt. Das Schweizer Boot will nach zwei Podestplätzen in den letzten vier Rennen auch in Andalusien glänzen.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Was war das für ein Spektakel vor zwei Wochen auf dem Genfersee! Die Kirsche auf der Torte der Premiere des Schweizer SailGP war der dritte Platz des Schweizer Boots rund um Sébastien Schneiter.

Trotz den zwei Podestplätzen in den letzten vier Events, in Portsmouth im Juli schaffte es das Schweizer Boot ebenfalls auf Rang drei, ist das Grand Finale in Abu Dhabi, wo die besten drei Boote der Saison um ein Preisgeld von 2 Millionen US-Dollar fahren, wohl ausser Reichweite.

«Wir wollen auf den Erfolg von Genf aufbauen», sagt Schneiter vor dem Rennwochenende in Cádiz. Er wolle die letzten beiden Events dazu nutzen, das Boot weiter zu verbessern – auch im Hinblick auf die nächste Saison. Dies ohne den Druck des Grand Finale, das wegen des 35-Punkte-Rückstands auf Platz drei kaum mehr zu erreichen ist.

Here’s how the leaderboard stands as we head into the penultimate event of the 2025 season! 👀⛵#SailGP pic.twitter.com/FOK38EA1z6 — SailGP (@SailGP) September 22, 2025

Obwohl das Schweizer Boot nicht um die ersten drei Ränge kämpfen wird, bleibt es vor den Events in Cádiz und Abu Dhabi extrem spannend und offen, welche Teams um das Preisgeld fahren werden.

Zwischen dem Spanischen Boot auf Rang vier und dem Australischen Boot auf Platz eins liegen nur sechs Punkte. Dazwischen sind noch die Briten und die Neuseeländer klassiert.

Die Rennen am 4. und 5. Oktober in Cádiz kannst du jeweils ab 15.30 Uhr exklusiv live im Free-TV auf blue Zoom verfolgen.

