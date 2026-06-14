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Schwingen Schlegel folgt auf dem Stoos auf Staudenmann

SDA

14.6.2026 - 18:04

Der Anfang vom Ende: Werner Schlegel (oben) bringt Elias Lüscher im Schlussgang nach weniger als 50 Sekunden ins Wanken
Der Anfang vom Ende: Werner Schlegel (oben) bringt Elias Lüscher im Schlussgang nach weniger als 50 Sekunden ins Wanken
Keystone

Das erste Bergkranzfest der Schwingsaison 2026 wird zur Beute von Werner Schlegel.

Keystone-SDA

14.06.2026, 18:04

14.06.2026, 18:07

Der 23-jährige Gast vom Nordostschweizer Schwingerverband drückte im Schlussgang den Überraschungsmann Elias Lüscher nach 50 Sekunden ins Sägemehl und siegte in Abwesenheit des an der Schulter verletzten Samuel Giger nach mässigem Auftakt verdient. Rang 2 teilten sich Damian Ott, Joel Strebel und Christian Bucher.

Für den Toggenburger Schlegel ist es der zweite Bergkranzfestsieg der Karriere nach dem Triumph am Schwarzsee-Schwinget vor zwei Jahren. Er folgt in der Siegerliste auf Fabian Staudenmann. «Das ist riesig. Ich hatte einen verhaltenen Start, konnte danach aber voll loslegen. Die Gesamtleistung machte es aus. Ich kämpfte vielseitig, ein Duell gewann ich am Boden, zwei mit 'Gelegenheitsschwüngen'», befand er nach dem souverän gemeisterten Schlussgang im SRF-Interview.

Schlegel begann den Tag mit einem Gestellten gegen Nick Alpiger. Danach bodigte er der Reihe nach Urs Doppmann, Carlo von Rickenbach, Michael Gwerder und Fredi Bruhin, womit er sich als einziger schadlos hielt. Elias Lüscher sammelte seine Punkte für den Schlussgang währenddessen auf Nebenplätzen.

Den Sieg am stark besetzten Oberländischen Gauverbandsfest in Gstaad holte sich Michael Moser. Der 20-jährige Landwirt aus Biglen trat im Schlussgang gegen Matthieu Burger nach fünf gewonnenen Kämpfen mit der Gewissheit an, dass ihm ein Gestellter zum sechsten Festsieg der Laufbahn reichen würde. Nach rund vier Minuten legte er Burger dennoch aufs Kreuz.

Fabian Staudenmann, der Sieger der letzten drei Jahre am Oberländischen, musste sich mit dem geteilten 2. Rang begnügen, Curdin Orlik mit Platz 7. Adrian Walther kam nicht über Platz 35 hinaus.

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